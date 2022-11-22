İflas eden kripto para borsası FTX'in dudak uçuklatan borcu belli oldu!

Kripto para dünyası, geçtiğimiz yıl en popüler olduğu dönemleri geçirmişti. Bu yıl işe kelimenin tam…

Kripto para dünyası, geçtiğimiz yıl en popüler olduğu dönemleri geçirmişti. Bu yıl işe kelimenin tam anlamıyla kabus gibi gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda iflasını açıklayan dünyaca ünlü kripto para borsası FTX, korkunç bir tabloyla karşı karşıya.

FTX, en büyük 50 alacaklıya olan borcu yaklaşık 3,1 milyar dolar

FTX, ABD'de iflas ettiğini duyurmuştu. Şirketin 30 yaşındaki kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried ise tüm sorumluluğu üstlenerek istifa etmişti. ABD iflas mahkemesindeki dosyaya göre, çöken kripto para borsası FTX en büyük 50 alacaklısına yaklaşık 3,1 milyar dolar borçlu durumda.

FTX, iflas ettiğini açıklamasından sonra birçok kişiyi mağdur durumda bıraktı. Şirket, bazı müşterilerinin paralarını yatırsa da dev borç batağından kurtulabilecek gibi görünmüyor. Öte yandan FTX Türkiye, kalan bakiyeleri banka hesaplarına göndermeye başlamıştı. Ancak birçok kişi bu kadar da şanslı değil.

Kripto piyasalarında güçlü kalmanın en güvenli yolu: Donanım cüzdanı

Geçtiğimiz günlerde FTX'teki kripto cüzdanından yüz milyonlarca dolarlık kripto para çekildiği iddia edildi. Bu hacklenme olayının arkasında parasını almak isteyen kişilerin olduğu iddia edilmişti. Öte yandan sosyal medya da "FTX hacklendi mi yoksa kaçmaya mı çalışıyor?" soruları artmıştı. Dolandırıcılığın 600 milyon doları bulabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye konuyu yakından takip ediyor. FTX, Türkiye'deki müşterilerine para iadesine başladığını açıklasa da zararsız sıyrılamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK), geçtiğimi hafta FTX ile ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.