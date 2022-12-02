İflas eden kripto borsası FTX'in kurucusundan şok açıklama!

Geçtiğimiz ay iflas bayrağını çeken popüler kripto para borsası FTX'in kurucu ortağı ve eski Ceo'su Sam Bankman-Fried (SBF) çarpıcı açıklamalarda. New York Times konferansında konuşan Fried, kasıtlı olarak dolandırıcılık girişiminde olmadığını dile getirdi.

SBF: FTX'ten 515 milyon doları kimin çaldığını bilmiyorum

Geçtiğimiz aya kadar dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası olan FTX, günümüzde ise iflas etmiş bir şirket olarak biliniyor. Bahamalar'dan New York Times'ın konferansına katılan eski FTX Ceo'su Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık iddialarını reddetti.

Avukatlarının sessiz kalması gerektiği uyarılarına rağmen açıklamalarda bulunduğunu ifade eden SBF, "Hiç kimseye dolandırıcılık yapmaya çalışmadım. Bir ay önce FTX'in beklentileri konusunda heyecanlıydım. Bu ay olanlar karşısında şok oldum" dedi.

https://shiftdelete.net/turkiye-ftx-borsasi-yoneticilerinin-mal-varliklarina-el-koydu

Ayrıca iflas başvurusundan birkaç gün sonra şirketin hesaplarında 515 milyon dolarlık "hacklenme" krizi yaşandı. FTX'in iflasını denetlemek üzere atanan geçici CEO John J. Ray III, belirli varlıklara yetkisiz erişimin meydana geldiğini doğruladı.

Platforma ait bazı varlıkların düzenleyiciler ve çalışanlar tarafından alındığını söyleyen Bankman-Fried, yine de 515 milyon dolarlık dolandırıcılığın detaylarını bilmediğini ifade etti. "FTX ile ilgili risklerin ne olduğunu düşünmüyordum ve hakkında konuşmuyordum" dedi.

Şirket, 72 saat içinde 6 milyar dolara yakın para çekme işlemiyle karşılaştıktan sonra iflas etti. Ayrıca rakip platform Binance, FTX ile yapacağı anlaşmayı bozdu ve FTX'in tokeni FTT'nin değerinin bir günde yüzde 94 oranında düştü.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.