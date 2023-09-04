IFA 2023'te tanıtılan birbirinden ilginç tüm akıllı telefonlar!

Tüm dünyanın ilgisini üstüne çeken IFA 2023, Berlin'de devam ediyor. İşte başladığı günden bu yana IFA 2023'te tanıtılan tüm telefonlar!

Teknoloji dünyasının en büyük fuarlarından biri olan IFA 2023, 1 Eylül'de başladı ve 5 Eylül'e kadar devam edecek. Almanya'nın Berlin şehrinde ziyaretçilerini ağırlayan fuar, 8 ülkeden 2 binden fazla firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergilemesini sağlıyor. Akıllı telefon firmalarının da kaçırmadığı bu fırsatta çeşitli telefonlar sergilendi. İşte IFA 2023'te tanıtılan akıllı telefonlar!

IFA 2023'te tanıtılan birbirinden ilginç akıllı telefonlar

Honor Magic V2

Honor Magic V2, şirketin katlanabilir telefonlardaki en yeni ürünü olma özelliğine sahip. Katlandığında yalnızca 9,9 mm, açıldığında ise 4,7 mm ölçülerinde ve yalnızca 231 gram ağırlığındaki bu cihaz katlanabilir telefon piyasasında oldukça iddialı.

Akıllı telefon, bu ekranı gün boyunca canlı tutmak için gerekli olan devasa bir 5.000 mAh pil ve telefonunuzun yıllarca dayanmasını sağlayacak bir titanyum menteşe ile birlikte geliyor. Magic V2 ayrıca 2500 nit tepe parlaklık seviyesine sahip etkileyici bir ekrana sahip.

Honor V Purse

Honor'un IFA 2023'te iki yeni telefonunu tanıtacağı tahmin ediliyordu. Ancak kimse Honor V Purse gibi bir cihaz beklemiyordu. Adından da anlaşılacağı gibi bu telefon, her zaman açık ekrana sahip bir çanta tasarımını taklit ediyor. Zincir ve inci sap dahil olmak üzere başka tasarım öğelerini de barındırıyor.

Honor, bu ürünle beraber moda ile teknolojiyi bir araya getirmeyi amaçlayan bir konsepti IFA sahnesine taşıyor. V Purse, adından da anlaşılacağı gibi çanta olarak taşınmak üzere tasarlanmıştır. Kapatıldığında 9 mm kalınlığı olan telefon aslında dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak çıkan Magic V2'den daha ince. Ancak bunun satın alınamayacak bir konsept telefonu olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bu gördüğünüz el çantası değil: Katlanabilir telefon Honor V Purse tanıtıldı!

Fairphone 5

IFA 2023'te sergilendiğini gördüğümüz bir diğer ilginç telefon da Fairphone 5. Bu tanıtılan en son çevre dostu akıllı telefon, birçok kişinin takdir edeceğini bildiğimiz modüler ve tamir edilebilir bir telefon. Bir diğer ilginç detay ise şirket, sekiz yıla kadar yazılım desteği sözü verdi.

Bu, artık çalışmayan veya güncelliğini yitirmiş parçaları değiştirerek ve güvenlik amacıyla işletim sistemini sürekli güncelleyerek bu telefondan en iyi şekilde yararlanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu özellikleriyle birçok kişinin ilgisini kazanmış durumda.

10 yıl yazılım desteği alacak Android: Fairphone 5 tanıtıldı!

Tecno Phantom Ultimate

IFA 2023'te tanıtılan bir diğer ilginç telefon da şaşırtıcı yapısıyla Tecno Phantom Ultra. Bu modelin ilginç olmasının nedeni, hareketli bir telefon olmasıdır. Yani telefonun ekranı yana doğru uzuyor. Tecno'nun bu yeni konsept telefonu, ekranın bir kısmı açıkken şık görünüyor. Ayrıca yalnızca 9,1 mm kalınlığında.

Yukarı doğru yuvarlanan diğer modellerden farklı olarak Tecno modeli dışa doğru uzanarak rakipleri arasında bir fark yaratıyor ve 7,11 inçlik bir ekrana sahip. Ancak belirtmekte fayda var ki bu da bir konsept telefon. Yani şu an için satın alamayacaksınız.

Tecno'dan ekranı uzayan fütüristik telefon: Phantom Ultimate!

Tecno Pova 5 Pro

Tecno'nun bir diğer telefonu Pova 5 Pro da IFA 2023'te boy gösterdi. 6,78 inçlik devasa, pürüzsüz ekranıyla Pova 5 Pro da öne çıkan telefonlar arasında yerini aldı. Özellikle arka kısım, Techno'nun "turbo şeritli 3D mecha tasarımı" olarak adlandırdığı özelliğe sahip. Bu, tercih ettiğiniz ayarlara bağlı olarak dokuz renkten birinde yanıp sönen bir LED ışık şeridi içeriyor.

Pova 5 Pro'nun kapağının altında 5.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Ayrıca 50MP AI kamera da bahsetmeye değer bir özellik. Cihaz şu an satışa sunulmamış olsa da ekran boyutundan ve tasarımından dolayı satışa çıkmasını bekleyen birçok kullanıcı vardır.

Şık tasarımıyla Tecno Pova 5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

Sony Xperia 5 V

Sony de IFA partisine katılan üreticiler arasında yer aldı ve en yeni telefonu Xperia 5 V'yi tanıttı. 6,1 inç OLED ekrana ve 120 Hz yenileme hızına sahip Xperia 5 V, 8 GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle çalışıyor. Telefonun yalnızca 128 GB depolama alanı var ancak kapasiteyi artırmak için microSD kart ekleyebileceğiniz için bu bir sorun değil. Yeni Xperia 5V mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle eylül ayı sonunda 999 € fiyatla satışa sunulacak.

Fiyatı can yakacak: Sony Xperia 5 V tanıtıldı! İşte özellikleri

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