Berlin'de düzenlenen IFA 2023 teknoloji fuarında McDodo standı ve yeni ürünleri tanıtıldı. McDodo, akıllı telefon aksesuarları üretiyor ve özellikle Apple ürünleriyle uyumlu çalışan aksesuarlarıyla biliniyor. Fuarda tanıtılan ürünler arasında özel olarak iPhone 15 için üretilen bir powerbank ve USB çoğaltıcı dikkat çekti.

Berlin'de düzenlenen IFA 2023 teknoloji fuarı videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm dünyadan firmaların katıldığı bu teknoloji fuarı kapsamında birçok marka yeni teknolojilerini tüketiciler ile paylaşma imkanı buluyor. Bu kapsamda fuarda yerini alan markalardan birisi de çok yakından tanıdığınız akıllı telefon aksesuarları üreten McDodo firması. İşte tüm detaylarıyla IFA 2023 McDodo standı ve yeni ürünleri…

IFA 2023 fuarında tanıdık bir yüz: McDodo standını birlikte geziyoruz!

Tüm ShiftDelete.Net takipçilerinin yakından tanıdığı bir teknoloji markası ile birlikteyiz. Özellikle Apple ürünleriyle uyumlu çalışan aksesuarları ile bilinen McDodo, IFA 2023 teknoloji fuarında yer aldı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan sizler için IFA 2023 McDodo standını ziyaret etti. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Mcdodo'ya ulaşmak için: https://bit.ly/3LeqDi5

Bu videomuzda özellikle powerbank, şarj adaptörleri gibi akıllı telefonlar ile hayatımıza giren ve birçok kullanıcının sıkça ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten McDodo'nun IFA 2023 fuarındaki standını ziyaret ettik. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan sizler için hem IFA 2023 atmosferini hem de McDodo ürünlerini anlattı.

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İlk olarak McDodo tarafından iPhone 15 için özel olarak üretilen bir powerbank gözümüze çarptı. 22.5 W güce sahip olan ve 10 bin mAh kapasiteye sahip olan bu powerbank özellikle iPhone 15 ile sıkça adından söz etmeye başladığımız Type-C kabloya sahip. Bu da onu iPhone 15 için dünyada ilk sayılacak powerbankler arasında yer almasını sağlıyor.

İkinci olarak ürünler arasında özellikle dikkat çeken bir USB çoğaltıcı ile karşılaşıyoruz. Özellikle çok fazla şarj etmeniz gereken ürünlere sahipseniz bu ürün tam size göre. 100W güç çıkışına sahip olan bu çoklayıcı sayesinde birçok ürünü rahatça şarj edebilir ve ayrıca masanızdaki kablo dağınıklığından da kurtulabilirsiniz.

Geri kalan McDodo ürünleriniyse sizin için ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan detaylı bir şekilde anlattı. Videomuzu beğenmeyi ve hala abone değilseniz ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı unutmayın!