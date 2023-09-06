IFA 2023 Fuarında Gürgençler Apple Premium Reseller ile Geziyoruz

Berlin'de düzenlenen IFA 2023 teknoloji fuarında Gürgençler Apple Premium Reseller'ın yeni teknolojilerini keşfediyoruz. Videoda Vonmahlen standını ziyaret ediyor ve ucuz Apple ürünleri hakkında bilgi veriyoruz. Ayrıca Gürgençler Apple CEO'su Ali Gürgenç ile bir söyleşi gerçekleştiriyoruz.

Berlin'de düzenlenen IFA 2023 teknoloji fuarı videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm dünyadan firmaların katıldığı bu teknoloji fuarı kapsamında birçok marka yeni teknolojilerini tüketiciler ile paylaşma imkanı buluyor. Bu kapsamda fuarda yerini alan markalardan birisi de çok yakından tanıdığımız Gürgençler Apple Premium Reseller. İşte tüm detaylarıyla IFA 2023 fuarını Gürgençler Apple Premium Reseller ile birlikte geziyıruz!

IFA 2023 fuarını Gürgençler Apple Premium Reseller ile birlikte geziyoruz!

Tüm ShiftDelete.Net takipçilerinin yakından tanıdığı bir teknoloji markası ile birlikteyiz. Özellikle Apple ürünlerinde yaptıkları kampanyalar ile bilinen Gürgençler Apple Premium Reseller IFA 2023 teknoloji fuarında yer aldı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan sizler için IFA 2023 fuarını Gürgençler Apple ile birlikte gezdi. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Videomuzda Gürgençler Apple ile birlikte sizler için Vonmahlen standını ziyaret ettik. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan sizler için Vonmahlen firmasının aksesuarlarını yakından tanıtırken videonun sonundaysa ucuz Apple ürünlerini nasıl satın alabileceğinizle ilgili güzel bir haber verdik. Öncelikle Vonmahlen markasına yakından bakacak olursak Almanya merkezli bir aksesuar üreticisi ile karşılaştık.

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Daha piyasaya çıkmamış olsa da marka iPhone 15 modeline uyumlu olacak şeffaf kılıfları standında sergiliyor. Ayrıca bu kılıfların sararmayacağının garantisini de marka sizler için veriyor. Bunun yanında Apple Watch, AirPods, iPhone gibi Apple ürünlerini birlikte şarj edebileceğiniz şık standları da beğeninize sunuyor. Marka şarj aleti gibi kaba ve estetiği olmayan ürünler yerine masanızda hem aksesuar hem de şarj aleti olarak kullanabileceğiniz ürünleri sizin için üretiyor.

Vonmahlen markasının ardından sizler için Hakkı Alkan, Gürgençler Apple markasının CEO'su Ali Gürgenç ile ufak bir söyleşi gerçekleştiriyor. Ali Bey söyleşide Gürgençler Apple Premium Reseller markası nedir? Neden Premium Reseller ismini kullandıklarını anlatıyor. Bunların yanında Ali Bey yeni girişimleri olan ve daha ucuza Apple ürünleri satın alabileceğiniz projesinden bahsediyor.

TSE standartları ve garantisine uygun, uzman ellerde yenilenmiş Apple Watch, Mac, iPhone gibi ürünleri satın alabileceğiniz girişimleri olan "Yenilio" markasının Eylül ayı içerisinde aktif olacağı müjdesini de verdi. Diğer sürprizler ve Gürgençler Apple Premium Reseller ile ilgili merak ettiklerinizi videomuzda bulabilirsiniz.

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