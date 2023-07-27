İDEF'te Sergilenen Kapalı Kabin Jenerik Simülatörü Hakkında Bilgi Verildi

İDEF'te sergilenen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip Kapalı Kabin Jenerik Simülatörü hakkında bilgi veren Jandarma Teğmen Ali Sezer Ermenek, "Farklı simülatörleri aynı anda konvoy eğitimine tabi olması da sürücü eğitiminin daha etkili ve kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor" dedi.

16'ncısı düzenlenen Uluslarası Savunma Sanayii Fuarı (İDEF 2023) 3'üncü gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı standı da fuarda ziyaretçileriyle buluşuyor. Jandarma fuarda, trafik hizmetlerinde etkili olarak kullanılan Cayrokopter helikopteri, TOGG aracı, Özel Asayiş Komutanlığı'nın Jandarma Özel asayiş Komutanlığı'nın kullandığı araç ve silahlar, deprem bölgesinde etkin olarak kullanılan yer altı görüntüleme cihazı, operasyonlarda kullanılan duvar arkası görüntüleme cihazı, uzaktan kumandalı olarak komuta edilen ve jandarma personeli girmesinde risksiz olan alanlarda kullanılan yerden canlı görüntü aktaran insansız kara aracı sergileniyor. Ayrıca atlı birlikler de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Jandarma Astsubay Büşra Bilge Demir, bando takımıyla konser verdi. Fuarda yer alan Kapalı Kabin Jenerik Simülatörü, terörle mücadele harekat bölgesinde görev yapan zırhlı ve silahlı araçların sürücülerine ve araçta bulunan nişancılarına daha operasyon bölgesine gitmeden önce o bölgenin hazırlanan simülasyonu üzerinde eğitim tahkikat ve manevralar yapıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğünde Kimya Mühendisi Nurgül Badioğlu Şahin, "Terörle mücadele eden ve yurdun her köşesinde emniyet ve asayiş hizmeti veren Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüm ihtiyacı lojistik komutanlığı birimleri tarafından karşılanmaktadır. Bulunduğumuz alanda lojistik Komutanlığına bağlı komutanlık ve üretim birimlerimizin stantları mevcuttur. Jandarma istihkam komutanlığımızın standında inşa edilen karakol ve hizmet binalarının maketleri bulunmaktadır. İstikam komutanlığımız. Komandolarımız ve ihtiyacı bulunan zor şartlarda çalışan ihtiyacı olan birliklerimizin hiç ihtiyacı için hizmet binalarını piyasaya göre daha ekonomik ve hızlı bir şekilde inşa etmektedir. Ayrıca içişleri Bakanlığı'ndaki tek birim olan özel mayın arama ve temizleme tabur komutanlığımız tarafından tamamen insani maksatlı olarak sınır hatlarında mayın temizlenmektedir. Jandarma Bakım Komutanlığımız tarafından komandolarımızın ve Özel Harekat taburlarımızın kullandığı silah ve özel malzemelerin bakım, onarım ve yenileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca jandarma, kılık kıyafet ve özel teçhizatlarının üretimi dikimevi Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip"

Kapalı Kabin Jenerik Simülatörü hakkında bilgi veren, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Teğmen Ali Sezer Ermenek, "Bütünleşik, simülasyon tedariki projesi kapsamında imal edilen Kapalı Kabin Jenerik Simülatörü Kobra2, Vuran zırhlı aracı, KİRPİ zırhlı aracı, Ejder Yalçın zırhlı aracı jenerik bir şekilde değiştirilmekte. Projelerimiz Türkiye'de sürücü eğitim sisteminin çağdaş bir şekilde güncellenmesine katkı sağlayacak niteliktedir. Özellikle defansif sürücülük eğitimine ve getirdiğimiz interaktif eğitim modülü ve çeşitli simülasyon sistemlerinin entegrasyonu Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu altyapı sayesinde farklı simülatörleri aynı anda konvoy eğitimine tabi olması da sürücü eğitiminin daha etkili ve kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu nedenle projelerimizin Türkiye'ye örnek olabileceğine inanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL