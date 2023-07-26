İDEF Fuarında Yüksek Teknolojiyle Üretilen Deniz Araştırmaları Sergilendi

Sonitus Mühendislik Danışmanlık A.Ş, İDEF fuarında yüksek teknolojiyle üretilen deniz araştırmalarında kullanılan su altı otonom cihazlarını sergiledi. RAMPUS adlı cihaz, istihbarat toplama, mayın tarama, su altı haritalama gibi görevlerde etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca, NARVAL adlı su altı planör grubu ve Hayat adlı hava aracı yakalama ve transfer sistemi de sergilenen ürünler arasında yer aldı.

Yüksek teknoloji ile üretilen deniz araştırmalarında en üst seviyeyi sunan insansız su altı otonom cihazları İDEF fuarında yerini aldı. Sonitus Mühendislik Danışmanlık A.Ş Genel Müdürü Ufuk Küten, "Fuarda ilk defa sergilediğimiz 3 ürünümüz var. İkisi su altı cihazı biride helikopter yakalama aracı. RAMPUS, istihbarat toplama, mayın tarama, su altı haritalama, arama-kurtarma operasyonları, çevresel izleme ve deniz güvenliği gibi görevlerde etkin bir şekilde kullanılabilecek" dedi.

Sonitus Mühendislik Danışmanlık A.Ş, Yerli ve milli olarak ürettiği yüksek teknoloji ile üretilen deniz araştırmalarında su altı cihazlarını ve hava araçlarını yakalayıp transferini sağlayan aracını Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İDEF'23'te sergiledi. Fuarda, insansız sualtı otonom cihazı RAMPUS, Hava aracı Yakalama ve Transfer Sistemi Hayat S10, Hava Aracı Taşıma Aracı HATS, Valf Kontrol Mekanizması sergiledi. Yüzde 82 oranında yerliliğe sahip olan RAMPUS, GPS, sensörler ve yapay zeka teknolojileri sayesinde su altındaki konumları kolaylıkla tespit edip verilen komuta göre etkin bir şekilde harekat edebiliyor. RAMPUS, istihbarat toplama, mayın tarama, sualtı haritalama, arama-kurtarma operasyonları, çevresel izleme ve deniz güvenliği gibi görevlerde etkin bir şekilde kullanılabilecek. Su kalitesi, sıcaklık, basınç, müsilaj, petrol sızıntısı gibi su altında oluşan çevresel faktörler hakkında bilgi toplama becerisine sahip olan RAMPUS, son teknoloji kamera sistemi ile görüntü çekip anında aktarma yeteneği de bulunuyor.

"10 kilograma yakın faydalı yük taşıma kapasitesi var"

Sualtı otonom cihazı olan RAMPUS'u 1 yıl sonra ürünü sularda görülebileceğini belirten Sonitus Mühendislik Danışmanlık A.Ş Genel Müdürü Ufuk Küten, "Fuarın ilk günündeyiz şu anda yerli ve yabancı bir çok heyetle görüşmeler gerçekleştirdik. Fuarda ilk defa sergilediğimiz 3 ürünümüz var. İkisi su altı cihazı biride helikopter yakalama aracı. Stant da ürünün maketini bir çok sensörlerinin yerini konumunu gösteren şekilde sergileme şansını yakaladık. İlgi gayet yüksek. RAMPUS'un konsept tasarımını tamamladık. 12 aylık bir üretim aşaması var. 12 aydan sonrada bir test sürecimiz olacak. 1 yıl sonra ürünü sularda görebileceğimizi söyleye bilirim. RAMPUS bin metre derinlikte çalışarak oradaki verileri toplayabilme özelliklerine sahip. Bin metre derinlikte boru takip sistemi olabilir, tehdit algılama olabilir. Su altı haritalama olabilir bir çok veriyi toplayıp algılayabilme ve bunları suyun üstünde 50 kilometre menzilde aktarabilme kabiliyeti var. Bunu da yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi ile yapıyor. Bunun içindeki tüm yazılımla ilgili tüm çalışmaları kendi içimizde gerçekleştirdik. Artı 10 kilograma yakın faydalı yük taşıma kapasitesi var. Dizayn bize ait. Mevcut tasarımda onu arttırma şansınız var" ifadelerini kullandı.

Sualtı planör grubundan olan NARVAL ile ilgili de bilgi veren Küten, "Bir diğer önemli ürünümüz aslında su altında çalışan NARVAL ailesinden su altı planör grubumuz. Bu grubun 504 P'sini sergiledik. Çalışma derinliği 500 metre ve 4 ay çalışma süresi fakat kendi pervane sistemi var. Katlanabilir pervane yapısıyla su üstüne hızlı çıkabilme, rota tutabilme, doğrusal gidebilme gibi kabiliyetleri var. Hatta bu pervane sayesinde 1 not daha hızlı gidebiliyor. Yine 5 kilograma yakın faydalı yük taşıya biliyor, veri topluyor" diye konuştu.

"Tüm yazılımları içindeki tasarım üretim faaliyetleri tamamen yerli"

Yüksek deniz şartlarında hava araçlarını yakalayıp transferini sağlayan Hayat aracından bahseden Küten, "Hayat özellikle gemi platformlarında yüksek deniz şartlarında hava araçlarını yakalayıp transferini sağlayan bir yapı. Bu şu an iki tane açık karakol gemisi için gerçekleştirdiğimiz fabrika testleri devam eden bir ürün. Sistemin en büyük avantajı helikopterin gemini açık güvertesine indiğinde bunu insansız ve otomatik olarak görüntü algılama konum belirleme sistemi vasıtasıyla yapabiliyor olması. Bunun tüm yazılımları içindeki tasarım üretim faaliyetleri tamamen yerli olarak bizim tarafımızdan yapılmakta. Şu anda hazır olarak iki gemi için açık deniz karakol gemisinde asvalt bünyesinde yürütülen iki geminin tedarikini gerçekleştiriyoruz. Ray yapısını teslim ettik. İki gemi içinde. Sistemin kendisini test ediyoruz şu anda. Ağustos sonu Eylül başı gibide teslimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL