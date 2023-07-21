IDEF 2023'e günler kala: ASELSAN şovu başladı!

Yerli savunma sanayii şirketlerinin son 10 yılda (özellikle son 5 yılda) gösterdikleri teknoloji üretim-geliştirme atağı ve beraberinde gelen ihracat rakamlarındaki yükseliş her geçen gün artmaya devam ediyor. ASELSAN da ilk kez IDEF 2023 fuarında tanıtacağı yeni ürünlerini paylaştı.

ASELSAN, IDEF 2023 için hazırlıklarını tamamladı: Neler tanıtılacak?

Uzun yıllarda Türk ordusunun ve onay verdiği müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli teknolojileri geliştiren ve mevcutta kullanılanları yerlileştiren ASELSAN, oyunda bir üst seviyeye geçerek artık savunma sanayii sektörüne öncülük eden şirketlerin arasına girdi.

Savunma sanayii ile ilgili herkesin bir süredir iple çektiği IDEF 2023 ise önümüzdeki 25 Temmuz günü başlayacak. ASELSAN ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla birçok yeni teknolojisin burada sergileyeceğini duyurdu. Peki neler tanıtılacak? İşte şirket tarafından yapılan paylaşımlar

MMU/ KAAN ve içindeki ASELSAN sistemleri

GÖKDEMİR

GökVatan'ın yeni koruyucusu ASELSAN GÖKDEMİR:

Hava ve füze savunma alanında sahip olduğumuz tecrübemizle; ileri teknolojilerimiz ve aktif kullanımda olan güvenilir çözümlerimize eklenen GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, IDEF2023'te görücüye çıkıyor.

#GökVatan'ın yeni koruyucusu ASELSAN #GÖKDEMİR ???? Hava ve füze savunma alanında sahip olduğumuz tecrübemizle; ileri teknolojilerimiz ve aktif kullanımda olan güvenilir çözümlerimize eklenen #GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, #IDEF2023'te görücüye çıkıyor. pic.twitter.com/S85CdO1YVH — ASELSAN (@aselsan) July 13, 2023

YILDIRIM-100

Füzeleri kör eden teknoloji ASELSAN YILDIRIM-100:

YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Karşı Tedbir Sistemi, omuzdan atılan füzelerin arayıcı başlıklarına lazerle müdahale ediyor. YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemini ilk kez IDEF2023'te sergileyeceğiz.

Füzeleri kör eden teknoloji ASELSAN YILDIRIM-100 ?? YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Karşı Tedbir Sistemi, omuzdan atılan füzelerin arayıcı başlıklarına lazerle müdahale ediyor. YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemini ilk kez #IDEF2023'te?sergileyeceğiz. pic.twitter.com/pVcoWMtvfg — ASELSAN (@aselsan) July 15, 2023

EREN-II

Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz EREN-II Orman İçi Gözetleme Radar Sistemi, bitki örtüsü nedeniyle görüş hattının olmadığı bölgelerde hedef tespiti amacıyla geliştirildi. Geçmiş yıllarda ordumuzun envanterine katılan ilk nesil EREN-I Sistemi, ormanlık bölgelerde kritik bir unsur haline geldi. İlave yeteneklerle geliştirilen yeni nesil EREN-II Radarı'nın teslimatları bu yıl başlayacak. EREN-II Orman İçi Gözetleme Radar Sistemini IDEF2023'te de sergileyeceğiz.

Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz EREN-II Orman İçi Gözetleme Radar Sistemi, bitki örtüsü nedeniyle görüş hattının olmadığı bölgelerde hedef tespiti amacıyla geliştirildi. Geçmiş yıllarda ordumuzun envanterine katılan ilk nesil EREN-I Sistemi, ormanlık bölgelerde kritik bir… pic.twitter.com/GB4ndWXhkO — ASELSAN (@aselsan) July 17, 2023

GÖKBERK

Lazer silahı GÖKBERK hazır:

Lazer silah sistemlerinde yürüttüğümüz çalışmaların geldiği noktayı gösteren 6×6 araca entegre GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemini, IDEF2023'te sergileyeceğiz. GÖKBERK, İHA'ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit ve takibini yapabiliyor, en az 5 kW gücündeki lazer silahı kullanarak tehditlerin fiziksel imhasını, Kangal karıştırıcı alt sistemini kullanarak da işlevsel imhasını sağlıyor.

Lazer silahı GÖKBERK hazır! Lazer silah sistemlerinde yürüttüğümüz çalışmaların geldiği noktayı gösteren 6×6 araca entegre #GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemini, #IDEF2023'te sergileyeceğiz. GÖKBERK, İHA'ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit ve takibini… pic.twitter.com/FUJvzVwY5Y — ASELSAN (@aselsan) July 18, 2023

SERHAT

Daha uzun menzil ve artan yetenekleriyle, SERHAT'tan kaçmaz:

Seyyar Havan Tespit Radarı SERHAT, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kabiliyetler kazanarak SERHAT-DUAL konfigürasyonuna yükseltildi. Mevcut yeteneklere ek olarak top, roket, mini/mikro İHA tespit, takip ve sınıflandırma yeteneğine sahip ASELSAN SERHAT-DUAL IDEF2023'te ilk kez sergilenecek.