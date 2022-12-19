İddiaya göre Xiaomi çalışanlarının bir kısmı işten çıkartılabilir!

İddialara göre dünya genelinde anlık olarak 35,314 çalışanı bulunan Xiaomi, işçilerinin bir kısmını işte çıkartabilir!

Son dönemde birçok firmanın işten çıkarma kararlarını duyuyoruz. Nitekim markalar, dünya çapında yaşanan ekonomik kriz ve sonucundaki tatsızlıklar ile birlikte bu kararı alıyorlar. İddialara göre çalışanları işten çıkarmaya hazırlanan şirketlerden birisi de Xiaomi. Peki neden firmalar böyle bir yol izliyorlar?

Xiaomi ve işten çıkarma iddiaları

Dünya genelinde artan maliyetler, yüksek enflasyon ve kovid-19 salgını sonrasında yaşanan stok dalgalanmaları sonucu, firmalar zararlarının bir kısmını harcamalarından kısarak kapatmak istiyorlar. Söylentilere göre Xiaomi de zarardan nasibini alan şirketler arasında. Firmanın birden fazla departmanının ekonomik koşullardan olumsuz etkilendiği düşünülüyor.

Xiaomi'nin içinde bulunan bir takım kaynağın söylemi, işten çıkartmaların boyutunun departmanın değişeceği yönünde. Örneğin bazı departmanlarda yüzde 40 oranında bir küçülme görürken, bazı departmanlarda ise bu sayı yüzde 70 seviyelerine çıkabilir.

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Xiaomi'nin bu yıl gösterdiği performans geçtiğimiz yıllardakine karşın çok daha düşük. 2021 yılına kıyasla kar oranı ortalama olarak yüzde 60'a yakın şirketin ilk üç çeyreğindeki karı sırasıyla 28,6 milyar yuan, 20,8 milyar yuan ve 21,2 milyar yuan seviyelerinde.

Ne kadar kişi çıkartılabilir?

Geçtiğimiz aylarda açıklanan veriye göre anlık olarak 32,609'u Çin'de olmak üzere 35,314 çalışanı bulunan Xiaomi, işgücünden kısarak maliyetleri düşürmeye çalışıyor olabilir. Ancak bu tarz bir hamlenin şirketin rekabet gücünü ne yönde etkileyeceği henüz belli değil. Şirketteki ne kadar kişiyi işten çıkaracağı hakkında bir şey söylenmese de, bu oranın yüzde 15 seviyelerinde olacağı iddia ediliyor. Bu da yaklaşık olarak 6000 kişinin bu tehlike ile karşı karşıya olduğu anlamına gelmekte.

Konuyla alakalı her şeyin şuan için iddiadan ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şirket yetkilileri tarafından bir açıklama yapılmadığı sürece de iddia olarak kalmaya devam edecektir.

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