İçişleri Bakanlığı Yerli Parmak İzi Tanıma Sistemiyle Türkiye'yi 7. Ülke Yapmayı Hedefliyor

İçişleri Bakanlığınca tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'yerli parmak izi tanıma sistemi' Türkiye'yi dünyada kendi yazılımı kullanan 7. ülke konumuna getirmeyi hedefliyor. Biyometrik Veri Sistemi Projesi ile adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemleri hızlandırılıp güvenilirlik artırılıyor.

İçişleri Bakanlığınca tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "yerli parmak izi tanıma sistemi" Türkiye'yi dünyada kendi yazılımı kullanan 7. ülke konumuna getirmeyi hedefliyor.

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler yerini aldı.

Bakanlık koordinasyonunda geliştirilen Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk fazında nitelikli (temiz) parmak izi tanıma ürünü, ikinci fazında ise niteliksiz (olay yeri) parmak izi tanıma ürünü 2019'da hayata geçirildi.

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere geliştirilen sistem, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kullanılıyor.

Türkiye'nin biyometrik verilerinin tek yerde toplandığı, sayısallaştırıldığı ve saklandığı sistemde, diğer kurumların sistemleriyle gerekli entegrasyonlar sağlanıyor, biyometrik bilgiler güvence altına alınıyor.

Yüzde 99,9 doğruluk payıyla kullanılan sistem, parmak izinin okutulmasıyla 8 saniyede eşkal belirliyor.

Geliştirilen sistemle Türkiye'nin kendi imkanlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olması hedefleniyor.