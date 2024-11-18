İBB Teknoloji Grup Başkanlığı'na atama!

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Dr. Naim Erol Özgüner'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, İBB Teknoloji Grup Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner hayatı ve biyografisi!

DR. NAİM EROL ÖZGÜNER KİMDİR?

Dr. Naim Erol ÖZGÜNER, 1971 İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezuniyetinden sonra aynı bölüm de yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. Sonrasında Bilgi Üniversitesinde MBA eğitimini tamamlamıştır. 4 yıl Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde asistanlık görevi ve üniversite Dış İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketinde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Turkcell Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Gürcistan, Belarus'taki GSM şebekelerinin tüm elektronik ve IT sistem altyapılarının kurulması ve yönetilmesi projelerinde üst düzey yönetici olarak rol almış, son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetmiştir. 2016 yılından bu yana büyük veri, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışan CF Telekom firmasında Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. 1 kız çocuğu sahibidir.

24.07.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atanmıştı.

İBB TEKNOLOJİ GRUP BAŞKANLIĞI'NA ATANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevini 5,5 yıl süresince başarıyla yürüten Dr. Erol Özgüner BELBİM, İSBAK, İSTTELKOM teknoloji şirketlerinin bağlı olduğu İBB Teknoloji Grup Başkanlığı görevine atanmıştır.

ATAMA SONRASI 'ÖZGÜNER' DUYGULARINI İFADE ETTİ

Yeni görevi hakkında duygularını dile getiren Erol ÖZGÜNER,

"2019 seçimleri. Hazırlık aşamasından bu yana Sayın başkanımızla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu atama bu yol arkadaşlığında yeni bir görev, yeni bir heyecan. Geçtiğimiz 5 yılda Sn. Başkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz projelerimiz İstanbullular tarafından beğenildi kabul gördü. Bu da bize yeni bir 5 yıl daha hizmet etme görevini getirdi. Bu yeni donemde çok daha fazla teknolojik servis hizmet ve uygulamayı İstanbullu hemşerilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin kullanımına sunacağız. Önümüzdeki 5 yıl İstanbul'da teknolojinin, girişimciliğin, izolasyonun ve yaratıcılığın daha Çok sahne aldığı, vatandaşlarımızın hayat kalitelerini arttıracak uygulamaların daha çok kullanıldığı, her yas grubunun daha yoğun teknoloji hizmetleri kullandığı bir donem olacak. Bu doneme liderlik etmek büyük gurur ve büyük sorumluluk. Baskınımıza bu güveni için sonsuz teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok isimiz ve bu islerin üstesinden gelecek inanç, güven ve tecrübemiz var." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dr. Naim Erol Özgüner

HABERLER.COM KONUĞU OLDU!

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, İBB'nin açık veri platformu hakkında, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığı ve İBB blokzincir hakkında konuşuldu.

"İstanbul Teknolojik Olarak Depreme Hazır Mı? | İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner" başlıklı videomuzu Youtube haberler.com sayfasından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Şaziye CEYHAN