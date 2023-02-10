İBB, olası İstanbul depreminin tahmini sonucunu paylaştı! Can kaybı kaç olacak?
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İBB, olası İstanbul depremi sonuçları için bir çalışma yaptı. Çalışma sonucunda deprem nedeniyle yaşanacak tahmini can kaybı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremleriyle ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Bu felaketin ardından pek çok insan bu depremin bir benzerinin de İstanbul'da yaşanabileceğini ve sonuçlarının daha ağır olacağını düşünüyor. 2020 yılında İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma, İstanbul'da yaşanacak depremin olası sonuçlarını gözler önüne seriyor.
İBB, İstanbul depreminin olası sonuçlarını paylaştı!
İBB'nin resmi sitesinde paylaşılan bu çalışmada, olası İstanbul depremi yaşandığında ilçe ilçe can kaybı, ağır yaralı ve hafif yaralı gibi tahmine dayalı veriler bulunuyor. İBB, 7.5 büyüklüğünde yaşanılacak bir depremde İstanbul'un toplam can kaybının 14.144 kişi olacağını söylüyor. Elde edilen bu veri, Gölcük ve Düzce depremlerinden edinilen deneyimler ve güncel bilimsel yöntemler ışığında ortaya çıktı.
Paylaşılan verilerde ilginç olan bazı kısımlar da var. Öyle ki İBB'ye göre İstanbul depremi yaşandığında Arnavutköy ve Şile'de hiç can kaybı yaşanmayacak. En fazla can kaybı ise 1633 kişi ile Bahçelievler ilçesinde gerçekleşecek. Elbette bunların hepsinin birer tahmin olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var.
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39 ilçenin can kaybı, ağır yaralı, hastanede tedavi edilen kişi, hafif yaralı sayıları ise şu şekilde:
Bu sonuçlar, İstanbul depremi 7.5 büyüklüğünde gerçekleşeceğini baz alarak elde edildi. Ayrıca bu tahminlerin ortalama deprem dayanıklılığı üzerine yapıldığını hatırlatmakta yarar var. Yaşadığınız ilçedeki binaların deprem dayanıklılığı ve bu sonuçların daha detaylı hali için İBB'nin yaptığı araştırmaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İlçeCan KaybıAğır YaralıHastanede TedaviHafif YaralıAdalar 7661217378Arnavutköy0034179Ataşehir8947330755Avcılar46523913852799Bağcılar117965231485869Bahçelievler 163387942617599Bakırköy104658127014610Başakşehir7145287670Bayrampaşa52034013942529Beşiktaş261499240Beykoz 2516112284Beylikdüzü52727614562655Beyoğlu2171506091141Büyükçekmece2881548851754Çatalca 422567Çekmeköy1018109Esenler63835216873133Esenyurt10035432.7895441Eyüp1681105251080Fatih148498538976767Gaziosmanpaşa14083418898Güngören75441519653496Kadıköy190935921135Kağıthane8444275601Kartal176875531148Küçükçekmece151592540797413Maltepe2341307061438Pendik1951017071566Sancaktepe4824216574Sarıyer3321141341Silivri5827246566Sultanbeyli7338300756Sultangazi5727217556Şile0001Şişli5527172368Tuzla2681698081565Ümraniye4217250704Üsküdar9542365849Zeytinburnu66837417673206
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Bu sonuçlar, İstanbul depremi 7.5 büyüklüğünde gerçekleşeceğini baz alarak elde edildi. Ayrıca bu tahminlerin ortalama deprem dayanıklılığı üzerine yapıldığını hatırlatmakta yarar var. Yaşadığınız ilçedeki binaların deprem dayanıklılığı ve bu sonuçların daha detaylı hali için İBB'nin yaptığı araştırmaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.