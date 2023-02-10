İBB, olası İstanbul depreminin tahmini sonucunu paylaştı! Can kaybı kaç olacak?

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremleriyle ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Bu felaketin ardından pek çok insan bu depremin bir benzerinin de İstanbul'da yaşanabileceğini ve sonuçlarının daha ağır olacağını düşünüyor. 2020 yılında İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma, İstanbul'da yaşanacak depremin olası sonuçlarını gözler önüne seriyor.

İBB, İstanbul depreminin olası sonuçlarını paylaştı!

İBB'nin resmi sitesinde paylaşılan bu çalışmada, olası İstanbul depremi yaşandığında ilçe ilçe can kaybı, ağır yaralı ve hafif yaralı gibi tahmine dayalı veriler bulunuyor. İBB, 7.5 büyüklüğünde yaşanılacak bir depremde İstanbul'un toplam can kaybının 14.144 kişi olacağını söylüyor. Elde edilen bu veri, Gölcük ve Düzce depremlerinden edinilen deneyimler ve güncel bilimsel yöntemler ışığında ortaya çıktı.

Paylaşılan verilerde ilginç olan bazı kısımlar da var. Öyle ki İBB'ye göre İstanbul depremi yaşandığında Arnavutköy ve Şile'de hiç can kaybı yaşanmayacak. En fazla can kaybı ise 1633 kişi ile Bahçelievler ilçesinde gerçekleşecek. Elbette bunların hepsinin birer tahmin olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var.

Deprem raporu: Ölü, yaralı, kurtarılan, personel ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

39 ilçenin can kaybı, ağır yaralı, hastanede tedavi edilen kişi, hafif yaralı sayıları ise şu şekilde: