IAS, proje yönetim ofisi IASPMO'yu kurdu

IAS, teknolojiyi üreten ve geleceğe yön veren vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor.

IAS'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, canias4.0 Teknolojileri markası altında sunduğu caniasERP, canias4.0 IoT Çözümleri, bulut ve big data gibi ürünlerinin uyarlama projelerinde verimliliği artırmak için IASPMO adını verdiği proje yönetim ofisini kurdu.

IAS'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen IASPMO Müdürü Fatih Görgülü, IASPMO'nun, global proje yönetim metotlarını kullanarak, proje yöneticisinin büyük resmi koruması, değişiklikleri yönetmesini ve faydayı artırmasını sağladığını kaydetti.

Görgülü, Industrial Application Software (IAS) kurumsal kaynak planlama (ERP) sektöründe 1989'da kurulduğu günden bugüne proje bazlı iş yönetimi yapan, her işini projelendiren bir şirketler grubu olduğunu vurgulayarak, "canias4.0 markası altında ERP, IoT, iş zekası, bulut, big data gibi pek çok teknolojiyi barındırıyor; yazılım, donanım, danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile müşterilerine uçtan uca bir hizmet sunuyor." ifadelerini kullandı.

Görgülü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"IAS, tüm paydaşlarının proje yönetimi farkındalığını da artırmak için çalışan bir firma. Özellikle ERP projelerinde, proje yönetimi ne kadar sağlıklı yapılırsa başarı da doğru orantı ile artıyor. Bunun bilincindeyiz ve projelerimizi bu vizyon ile yürütüyoruz. PMI-TR 2020 yılında kurumsal üyelik sözleşmesi imzaladık.

PMI-TR'nin düzenlediği etkinliklerde eğitmen, panelist olarak yer alıyor, seminerlere konuşmacı olarak katılıyor ve sektörümüzde proje yönetiminin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Ayrıya proje yöneticilerimizin büyük çoğunluğu Project Management Institute (PMI) tarafından verilen ve bu alandaki en prestijli sertifika sayılan PMP'ye de sahip."

ERP uyarlama projelerin, çok paydaşlı oldukça zor projeler olduğunu aktaran Görgülü, "Başarılı olmak için kapsam, zaman ve maliyet üçgenini doğru yönetmek, bunun için de alanında uzman proje yöneticileri, danışmanlar ve doğru seçilmiş proje metotları gereklidir.

İşletmelerin ERP yazılımı almaya ya da değiştirmeye karar verdikten sonraki ilk arayışı; uyarlamayı en doğru şekilde ve metotta yapacak proje ve danışmanlık ekiplerini oluşturmak olmalıdır. Proje yönetim süreçleri hakkında müşterilerimize daha iyi bir rehberlik sunabilmek ve ERP uyarlama projelerinde daha verimli sonuçlar almak için IASPMO'yu kurduk." şeklinde konuştu.

Görgülü, caniasERP uyarlama projelerinde IASPMO'nun görevi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"ERP uyarlama projesinin tahmini maliyetini, ne kadar proje yönetim ve danışmanlık faaliyetine ihtiyaç duyulacağını, ne kadar eğitim alınması gerektiğini ve en önemlisi işletme olarak ERP uyarlama projesine ne kadar zaman ayrılması gerektiğini simüle ediyor ve canias4.0 Konfigüratör ile taslak proje planını hazırlıyoruz. 2022 yılı itibariyle IAS PMO olarak canias4.0 Konfigüratör'ün oluşturduğu bu proje planlarına PMI'ın tanımladığı beş süreç grubu ve 10 bilgi alanını entegre ettik.

Bu entegrasyon sonucu; proje planlarımızın içerisinde 10 bilgi alanı (Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, Kaynak, İletişim, Risk, Tedarik ve Paydaş Yönetimi) kapsamında yapılması gereken tüm aktiviteler ve üretilmesi gereken belgeler, proje ekibine rol ve iş olarak otomatik bir şekilde atanıyor. Bu sayede ERP uyarlama projelerimizde proje yönetim faaliyetlerimiz için taslak proje planımızı hızlı ve etkin olarak elde ediyoruz.

Hazırlanan bu plan proje yöneticileri ve müşterilerimiz için bir temel oluşturuyor. IASPMO, global proje yönetim metotlarını kullanarak, proje yöneticisinin büyük resmi koruması, değişiklikleri yönetmesini ve faydayı arttırmasını sağlıyor, süreci izliyor ve destekliyor. IASPMO eli değen projeler hedeflenen çıktıları üretiyor ve sürdürülebilirliği yönetiyor"