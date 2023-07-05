IAS, Almanya'da müşteri ağırlama etkinliği düzenledi

Industrial Application Software (IAS), bu yıl ilk müşteri ağırlama etkinliğini Almanya'da gerçekleştirdi. Etkinlikte, IAS'tan yapılan açıklamaya göre, caniasERP'nin en son sürümü olan 9.03 alanındaki yenilikler müşterilere aktarıldı. Ayrıca dijital dönüşümdeki müşteri deneyimleri hakkında sunumlar yapıldı. IAS, gelecekte önemli projelere imza atacaklarını duyurdu.

Industrial Application Software (IAS), bu yıl ilk müşteri ağırlama etkinliğini Almanya'da gerçekleştirdi.

IAS'tan yapılan açıklamaya göre, Köln turu eşliğinde teknede yapılan Almanya etkinliği, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bu yılki müşteri günü tüm caniasERP müşterilerini yeniden bir araya getirdi ve onlara yoğun bir bilgi alışverişi için olanak sağladı.

IAS; IoT, IAO ve caniasERP'nin en son sürümü olan 9.03 alanındaki yeniliklerini müşterilerine aktardı. Tüm gün süren etkinlikte dijital dönüşümdeki müşteri deneyimleri hakkında da çeşitli sunumlar yapıldı.

Şirketin Almanya ekibi bölgedeki çalışmalarına yoğunluk verdiklerini ileterek gelecekte önemli projelere imza atacaklarını duyurdu.

"Müşterilerimizden olumlu dönüşler aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Avrupa Operasyonlarından Sorumlu Başkan Vekili Kürşad Karaman, Almanya'daki etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve müşteriler tarafından olumlu dönüşler aldıklarını bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları geleneksel müşteri gününü tekrar yapabildikleri için duydukları memnuniyeti dile getiren Karaman, şu açıklamalarda bulundu:

"Uzun yıllardır iş birliğimizin sürdüğü müşterilerimizle keyifli zaman geçirdik. Aynı zamanda son versiyonumuz olan canias 9.03'ü ve birçok ülkede yaygın olarak kullanılan IoT çözümlerimizi sunma imkanı yakaladık. Ayrıca müşterimiz Carl Weiske'nin sürüm geçişiyle ilgili başarı hikayesi oldukça ilgi çekiciydi. Katılım ve katkı gösteren herkese teşekkür ederim."

IAS Global Pazarlama Müdürü Ahu Arslan ise Türkiye'de de benzer etkinlikleri planladıklarını belirterek, "Bu yıl da önceki senelerde olduğu gibi ilk amacımız müşterilerimiz ile daha sık bir araya gelerek onların tüm yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak ve bu yolculukta beraber olduğumuzu kendilerine hissettirmek." ifadelerini kullandı.