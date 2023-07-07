i-Space, SQX-2Y Roketinin Tahrik Sistemi Testini Tamamladı

Beijing merkezli roket geliştiricisi i-Space, Çin'in SQX-2Y roketinin tahrik sistemi üzerinde yaptığı testi başarıyla tamamladığını duyurdu. Yeniden kullanılabilir taşıyıcı roket teknolojisini doğrulamak amacıyla tasarlanan roket, testte istikrarlı bir performans sergiledi ve tüm gereklilikleri karşıladı.

Bir SQX-1 ticari taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Beijing merkezli bir roket geliştiricisi olan i-Space, Çin'in SQX-2Y roketinin bir tahrik sistemi üzerine yürüttüğü testi tamamladığını açıkladı.

Yeniden kullanılabilir taşıyıcı roket teknolojisini doğrulamak üzere tasarlanan roket 3,35 metre çapa sahip.

Testte tüm sistemler iyi çalıştı ve istikrarlı bir performans gösterdi. Tüm performans endeksleri tasarım gerekliliklerini karşıladı.

Böylece motor ve yakıt dahil olmak üzere tahrik sistemi tamamen doğrulanmış ve testi geçmiş oldu.