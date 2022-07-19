Hyundai ve Rolls-Royce güçlerini birleştiriyor!

Rolls-Royce markasını her zaman lüks otomobilleri ile biliyor olsak da havacılık sektöründe de önemli işler yapıyorlar. Hyundai de otomobil sektörü dışında çeşitli alanlarda çalışmalarını yürütüyor. Şimdi bu iki şirket yaptıkları ortaklık ile birlikte havacılık sektöründe önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Hyundai ve Rolls-Royce birlikte hava taşımacılığına adım atıyor

Hyundai Motor Group ve Rolls-Royce Holdings, tamamen elektrikli tahrik sistemini Gelişmiş Hava Hareketliliği (AAM) pazarına entegre etmek için birlikte çalışmak üzere bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu.

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Taraflar, kentsel ve bölgesel hava yolculuğu için sıfır emisyonlu araçlar geliştirmeyi planlıyor. Bu bağlamda Rolls-Royce'un havacılıktaki uzmanlığı, Hyundai'nin elektrikli araç ve hidrojen yakıt hücresi teknolojisiyle birleştirilmesi planlanıyor.

Hyundai son dönemde batarya ve hidrojen teknolojisine önemli yatırımlar yaptı. Şirket son dönemde havacılık sektöründe de önemli atılımlar yapmaya başladı. Şimdi ise Koreli üretici, Rolls-Royce ile birlikte havacılık sektöründe çevreci bir yaklaşımla yer almak istiyor.

Rolls-Royce ise hali hazırda 622 km/s hıza ulaşan elektriki uçağı ile bu sektördeki yerini biraz daha güçlendirmiş durumda "Dünyanın en hızlı elektrikli aracı" ünvanını elinde bulunduran Spirit of Innovation uçağına sahip olan ünlü İngiliz üretici, şimdi ise yeteneklerini sürdürülebilirlik alanında göstermeyi amaçlıyor.

Şirketler, yakıt kaynağı olarak hidrojeni kullanmanın, elektrikli motorun tüm faydalarını ve aynı zamanda uzun menzil sunduğunu söylüyor. Şirketler ayrıca hidrojen yakıt hücrelerini, depolama sistemlerini ve altyapıyı havacılık pazarına getirmek için birlikte çalışacak.

Bu ortaklığın ilk çalışması ise Supernal imzalı eVTOL hava aracı olabilir. Her iki şirketin temsilcileri de anlaşma sonrasında eVTOL önünde poz verdi. Bu ortaklık ile birlikte eVTOL'ün kapsamı genişleyebilir.

Hyundai bünyesinde bulunan Supernal, 2028 yılına kadar kentsel alanlarda müşteri taşımaya başlamayı planlıyor. Hyundai, 2030'larda ise daha uzun menzilli uçuşlara geçiş yapmak istiyor. Rolls-Royce ile kurulan ortaklık ve hidrojen yakıt hücreleri bu konuda Koreli üreticiye yardımcı olacaktır.

Peki siz hidrojen yakıt hücreli ve elektrikli hava araçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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