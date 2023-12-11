Hyundai, elektronik kar zinciri teknolojisini tanıttı

Hyundai, tek bir buton ile açılıp kapanan elektronik kar zinciri teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji sayesinde sürücüler, zahmetsizce kar zincirlerini kullanabilecekler.

Kış lastiği ve kar zinciri, ülkemizde kış aylarında sürücülerin en çok sorunla karşılaştığı problemler arasında yer alıyor. Hyundai, tek bir buton ile açılıp kapanan elektronik kar zinciri teknolojisini tanıttı. İşte detaylar…

Hyundai, elektronik kar zinciri patenti aldı

Hyundai, bir düğmeye basılarak açılan ve geri çekilen yerleşik kar zincirlerini içeren yeni bir jant ve lastik tasarımı sunarak, geleneksel kar zincirlerinin sarılması ve çıkarılması gibi zahmetli, donma sürecine son vermeyi planlıyor.

Lastiklerin her birinin üzerinde, tekerleğin altı teliyle aynı hizada altı girintili oyuk bulunuyor. Bu oyukların içinde, sırtın iyice içine çekilmiş, kar zincirine benzer kalın teller mevcut. Sürücüler, multimedya ekranında yer alan bir butona basarak kalın tellerin lastik içerisinden çıkarabilecek.

Lastik zincirleri, içinden bir elektrik akımı gönderildiğinde etkinleştirilebilen ve genişletilebilen sıkıştırılmış şekil hafızalı alaşımlar kullanılarak yapılıyor. Şekil hafızalı alaşım, orijinal şekline dönerek tel halkasını lastik sırtı seviyesinin üzerine iterek zinciri ortaya çıkarıyor.

Hyundai, kar zincirlerinin bir yan fayda olarak yeni lastik alma zamanının geldiğinin çok görünür (ve duyulabilir) bir hatırlatıcısı haline geldiğini söylüyor. Bu teknolojinin şimdilik konsept olduğunu belirtelim.

Hyundai'nin Gelişmiş Şasi Geliştirme Ekibi Başkanı Joon Mo Park, "Bir gün Hyundai ve Kia araçlarına da tanıtılacağını umduğumuz bu yenilik, ileri teknolojileri müşterilere fayda sağlayan gerçek dünya çözümlerine dönüştürme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor." dedi.

Gerçekten de tüm tekerlek grubunun elektrik bağlantılarıyla birlikte yeniden tasarlanmasına bağlı olduğundan, bunun gerçekleşmesi için hem Hyundai'den hem de lastik üreticilerinden oldukça özel çalışmalar yapılması gerekecek. Ancak sıklıkla karlı veya buzlu koşullarda araç kullanmak zorunda kalan kişiler için bu tür bir teknoloji büyük bir kolaylık olacağı belirtiliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Hyundai, teknolojinin Güney Kore ve ABD'de patentini aldığını ve Hyundai/Kia'nın "Daha fazla teknolojik gelişme, dayanıklılık ve performans testleri ve düzenleme incelemelerinin ardından lastiklerin seri üretimini değerlendirmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.