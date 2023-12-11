Üye Girişi
Haberler

Hyundai, elektronik kar zinciri teknolojisini tanıttı

Güncelleme:
Abone Ol

Hyundai, tek bir buton ile açılıp kapanan elektronik kar zinciri teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji sayesinde sürücüler, zahmetsizce kar zincirlerini kullanabilecekler.

Kış lastiği ve kar zinciri, ülkemizde kış aylarında sürücülerin en çok sorunla karşılaştığı problemler arasında yer alıyor. Hyundai, tek bir buton ile açılıp kapanan elektronik kar zinciri teknolojisini tanıttı. İşte detaylar…

Hyundai, elektronik kar zinciri patenti aldı

Hyundai, bir düğmeye basılarak açılan ve geri çekilen yerleşik kar zincirlerini içeren yeni bir jant ve lastik tasarımı sunarak, geleneksel kar zincirlerinin sarılması ve çıkarılması gibi zahmetli, donma sürecine son vermeyi planlıyor.

Lastiklerin her birinin üzerinde, tekerleğin altı teliyle aynı hizada altı girintili oyuk bulunuyor. Bu oyukların içinde, sırtın iyice içine çekilmiş, kar zincirine benzer kalın teller mevcut. Sürücüler, multimedya ekranında yer alan bir butona basarak kalın tellerin lastik içerisinden çıkarabilecek.

Lastik zincirleri, içinden bir elektrik akımı gönderildiğinde etkinleştirilebilen ve genişletilebilen sıkıştırılmış şekil hafızalı alaşımlar kullanılarak yapılıyor. Şekil hafızalı alaşım, orijinal şekline dönerek tel halkasını lastik sırtı seviyesinin üzerine iterek zinciri ortaya çıkarıyor.

Hyundai, kar zincirlerinin bir yan fayda olarak yeni lastik alma zamanının geldiğinin çok görünür (ve duyulabilir) bir hatırlatıcısı haline geldiğini söylüyor. Bu teknolojinin şimdilik konsept olduğunu belirtelim.

Hyundai'nin Gelişmiş Şasi Geliştirme Ekibi Başkanı Joon Mo Park, "Bir gün Hyundai ve Kia araçlarına da tanıtılacağını umduğumuz bu yenilik, ileri teknolojileri müşterilere fayda sağlayan gerçek dünya çözümlerine dönüştürme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor." dedi.

Gerçekten de tüm tekerlek grubunun elektrik bağlantılarıyla birlikte yeniden tasarlanmasına bağlı olduğundan, bunun gerçekleşmesi için hem Hyundai'den hem de lastik üreticilerinden oldukça özel çalışmalar yapılması gerekecek. Ancak sıklıkla karlı veya buzlu koşullarda araç kullanmak zorunda kalan kişiler için bu tür bir teknoloji büyük bir kolaylık olacağı belirtiliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Hyundai, teknolojinin Güney Kore ve ABD'de patentini aldığını ve Hyundai/Kia'nın "Daha fazla teknolojik gelişme, dayanıklılık ve performans testleri ve düzenleme incelemelerinin ardından lastiklerin seri üretimini değerlendirmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Hyundai Kia Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title