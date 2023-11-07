HyperOS Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri
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Xiaomi'nin yeni arayüzü HyperOS'un hangi modellerde kullanılabileceği açıklandı. Güncellemeyi alacak cihazlar arasında Xiaomi 14 serisi, MIX Fold 2 ve MIX Fold 3, Xiaomi 13 serisi, Redmi K60 serisi, Xiaomi TV S Pro serisi ve diğer birçok model yer alıyor.
Xiaomi'nin ekim ayının son günlerinde vitrine çıkardığı HyperOS yerini aldığı MIUI arayüzüne göre ciddi iyileştirmeler ve en önemlisi tutarlı bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Peki şirketin yeni arayüzü hangi Xiaomi modellerine gelecek? İşte HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri!
HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
Geçen günlerde ortaya çıkan raporlara göre HyperOS güncellemesi 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren globaldeki kullanıcılara ulaşmaya başlayacak. Hatta bilindiği üzere geçen ayki etkinlikte tanıtılan Xiaomi 14 ailesi önyüklü bir şekilde HyperOS ile geldi.
Xiaomi 14 serisinin yanı sıra Aralık 2023'ün başından 2024 Ocak'ın sonuna kadar yeni sürümü alacak cihazlar ise şöyle;
Xiaomi MIX Fold 2 ve MIX Fold 3, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra
Xiaomi Pad 6, Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro
Redmi K60, K60 Extreme Edition, K60 Pro
Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED, Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED, Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED
Xiaomi Smart Camera 3 Pro
Xiaomi Sound
Xiaomi Watch S3
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Güncellemeyi alacak tüm cihazların listesi ise şöyle;
Xiaomi
Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite, 13T Pro
Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12T, 12T Pro, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite
Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 LE, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G, 11 Lite NE, 11 Lite 5G NE, 11i / Hypercharge, 11X, 11X Pro, 11 Pro
Xiaomi mi 11 LE, mi 11, mi 11 Ultra, mi 11 Pro, mi 11i
Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3
Xiaomi Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3
Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro 12.4
Xiaomi Pad 6, 6 Pro, Max 14
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