Xiaomi'nin yeni arayüzü HyperOS'un hangi modellerde kullanılabileceği açıklandı. Güncellemeyi alacak cihazlar arasında Xiaomi 14 serisi, MIX Fold 2 ve MIX Fold 3, Xiaomi 13 serisi, Redmi K60 serisi, Xiaomi TV S Pro serisi ve diğer birçok model yer alıyor.

Xiaomi'nin ekim ayının son günlerinde vitrine çıkardığı HyperOS yerini aldığı MIUI arayüzüne göre ciddi iyileştirmeler ve en önemlisi tutarlı bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Peki şirketin yeni arayüzü hangi Xiaomi modellerine gelecek? İşte HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri!

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Geçen günlerde ortaya çıkan raporlara göre HyperOS güncellemesi 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren globaldeki kullanıcılara ulaşmaya başlayacak. Hatta bilindiği üzere geçen ayki etkinlikte tanıtılan Xiaomi 14 ailesi önyüklü bir şekilde HyperOS ile geldi.

Xiaomi 14 serisinin yanı sıra Aralık 2023'ün başından 2024 Ocak'ın sonuna kadar yeni sürümü alacak cihazlar ise şöyle;

Xiaomi MIX Fold 2 ve MIX Fold 3, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro

Redmi K60, K60 Extreme Edition, K60 Pro

Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED, Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED, Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED

Xiaomi Smart Camera 3 Pro

Xiaomi Sound

Xiaomi Watch S3

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Güncellemeyi alacak tüm cihazların listesi ise şöyle;

Xiaomi

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite, 13T Pro

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12T, 12T Pro, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 LE, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G, 11 Lite NE, 11 Lite 5G NE, 11i / Hypercharge, 11X, 11X Pro, 11 Pro

Xiaomi mi 11 LE, mi 11, mi 11 Ultra, mi 11 Pro, mi 11i

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3

Xiaomi Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro, Max 14

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