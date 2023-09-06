HÜRJET, Türk Yıldızları ile İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

HÜRJET, eğitim ve akrobatik gösteri uçağı olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanan bir jet eğitim uçağıdır. Türk Yıldızları ile gerçekleştirdiği tarihi uçuşla dikkat çeken HÜRJET, hafif taarruz, eğitim, devriye ve akrobatik gösteri görevleri için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hürjet'in Türk Yıldızları ile uçtuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen hafif taarruz ve eğitim uçağı Hürjet'in, Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki ulusal gösteri ekibi Türk Yıldızları ile uçtuğu görüntüleri paylaştı. Görgün, paylaşımında, "Yüksel Hürjet. Sen yüksel, bayrak yükselsin. Ülkemizin gökteki milli yıldızı Hürjet, Türk Yıldızları'nın arasındaki yerini alıyor. Hafif taarruz, eğitim, devriye ve akrobatik gösteri görevleri için gün sayan Hürjet'imizin semalardaki yolu hep bağımsız ve açık olacak" dedi.

Tusaş : NF-5 UÇAKLARI YERİNE HÜRJET UÇACAK

Konuyla ilgili TUSAŞ'tan yapılan açıklamada ise uçuş ile Hürjet Projesi kapsamında bir ilkin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan Hürjet, 3 Eylül 2023 tarihinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı. Türk Yıldızları akrobasi timi yakın gelecekte kullandığı NF-5 uçakları yerine Hürjet ile uçacak. Bugüne kadar 17 uçuş gerçekleştiren ve bu uçuşlarda toplam 9 saat 8 dakika havada kalarak uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarıyla ile tamamlayan Hürjet'in son uçuşuna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları eşlik etti. Hürjet bu uçuşta 37 dakika havada kalarak 15,403 feet irtifaya ve 351 knot hıza ulaştı. Uçuş sonrası başarılı bir şekilde piste teker koyan Hürjet, daha sonra Türk Yıldızları ile Fil Yürüyüşü gerçekleştirdi" denildi.