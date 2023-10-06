HÜRJET Afterburner Testlerini Başarıyla Tamamladı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamleleri arasında yer alan HÜRJET, afterburner testlerini başarıyla geçerek ilk kez iki pilot ile test uçuşuna çıktı. Proje detayları haberimizde.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamleleri arasında yer alan HÜRJET kendisi için bir ilki gerçekleştirdi. Afterburner testlerini başarıyla geçen HÜRJET ilk kez kokpitinde iki pilot ile birlikte test uçuşuna çıktı. Proje için önemli kilometre taşlarından biri olan Afterburner testini başarıyla tamamlayan HÜRJET ve proje detayları haberimizde…

Afterburner testleri başarıyla tamamlandı! İşte HÜRJET

Afterburner yani artyakıcı testlerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan HÜRJET ile ilgili TUSAŞ tarafından bir Twitter paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda test süreçlerinde çekilmiş görüntüler bulunurken videoda bir detay daha göze çarptı. En baştan iibaren çift kokpitli üretilse de bugüne kadar çift pilot ile teste çıkmayan HÜRJET ilk kez kameralara iki pilot eşliğinde çıktı.

HÜRJET çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor. After burner ve pas geçme testleri başarı ile gerçekleştirildi. ????????@SavunmaSanayii pic.twitter.com/GAhS0VbaWr — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) October 4, 2023

Yapılan paylaşımın devamında ise "HÜRJET çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor. After burner ve pas geçme testleri başarı ile gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi. Proje kapsamında üretilen hafif taarruz ve eğitim uçağı olan HÜRJET için artyakıcı modülü büyük önem arz etmekte.

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Zira bu tarz küçük ve hafif uçaklar savaş uçaklarının saldırılarına karşı "atik ve dinamik manevra" kabiliyetleri ile korunmakta. HÜRJET içerisinde yer alan afterburner yani art yakıcı modülü de uçağın ani hızlanmalarına ve tırmanış yapmasına olanak sağlıyor.

Afterburner (artyakıcı) nedir?

Artyakıcı (afterburner), özelikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi. Eski bir teknoloji olsa da günümüz jetlerinde hala küçük modüller olarak kullanılmaktadır. Bir nevi yakıtın ateşlendiği noktaya daha verimli bir yanma elde eden sıvının püskürtülmesi ile yapılır.

Afterburner uçakları ses hızını dahi aşabilecek hızlara çıkarsa da yakıt konusunda oldukça verimsiz bir sistemdir. Normal şartlara göre uçağınızın 4 kat daha fazla yakıt yakmasına sebep olur. Bir dönemin efsanesi olan Concorde gibi uçaklar afterburner sistemlerini sık sık kullanarak kıtalar arası yolculukları 4'te 1'i kadar sürede gerçekleştirmiştir.