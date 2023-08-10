Adana'da hurdacılık yapan ve çocukluk hayalini gerçekleştirip mühendis olan Göncü Musa Zeytun, işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yaptığı yazılımla dünya 3.lüğü elde etti. Zeytun'un projesi, işitme engellilerin iletişimini kolaylaştıracak bir yazılım programı olan 'Dostext' ile büyük bir başarı elde etti.

Hurdacıydı, mühendis oldu... İşitme engellilere umut olan projesiyle dünya 3'üncülüğü aldı

Hurdacıydı, mühendis oldu, işitme engellilere umut olan projesiyle dünya 3'üncülüğü aldı

Göncü Musa Zeytun: "Dünyaya 3 milyar dolarlık uygulamayı satmak için 300 bin dolar yatırıma ihtiyacımız var"

"Hurda toplayan o genç artık dünyaya yazılım satacak"

ADANA Adana'da hurdacılık yapan ve çocukluk hayalini gerçekleştirip mühendis olan Göncü Musa Zeytun, işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yaptığı yazılımla Çin'de düzenlenen uluslararası bir yarışmada dünya 3.lüğü elde etti. Zeytun, " Dünya'daki 500 milyon işitme engelli bu programın hayata geçmesiyle engelleri aşacak" dedi.

Mehmet ve Münevver Zeytun çiftinin 9 çocuğundan biri olan Göncü Musa Zeytun (30), çocuk yıllarında mekatronik mühendisi olmak istedi. Maddi zorluklara rağmen hayalinden vazgeçmeyen Zeytun, hayalini gerçekleştirmek için hurda ve kağıt toplayıcılığı dahil her türlü işi yaptı. Zeytun, yaşadığı zorluklara rağmen zekası, hırsı, azmi ve kararlılığı ile mühendis oldu. İşitme engelli arkadaşı ile iletişim kurarken çok zorlanan Zeytun, işitme engellilerin rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri için 'Dostext' isimli yazılım programını geliştirdi. Dostext ismini verdiği program ile 'merhaba' diyen bir kişinin söylediği söz, işitme engelli kişiye işaret diliyle, işitme engellinin işaret diliyle anlattıkları ise karşı tarafa yazı olarak iletiliyor.

Çin'de dünya 3.lüğü aldı

Göncü Musa Zeytun'un projesi, ilk olarak WIIPA tarafından Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen'1Idea 1World' yarışmasında ikincilik, Temmuz ayında ise Çin Expo'da düzenlenen yarışmada ise dünya 3.lüğü elde etti. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Göncü Musa Zeytun, projenin hayata geçirilmesiyle dünyadaki 500 milyon işitme engellinin hayatının kolaylaşacağını belirtti. Zeytun, "Gururluyuz. Start-Up dünyasında uluslararası arenada ülkemizin bayrağını dalgalandırmak bize büyük bir mutluluk verdi. Projemizin evrensel bir sorunu çözmeye aday olduğunu, aynı zamanda sürdürülebilir ve yatırım açısından cazip bir proje olduğunu görmek bizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

"300 bin dolarlık yatırıma ihtiyacımız var"

Projesine 300 bin dolar yatırım beklediğini söyleyen Zeytun, "2 farklı olimpiyata katıldık ve ikisinde de podyumda yer aldık. En son katıldığımız yarışmada dünya 3.sü olduk. Biz ve bizim gibi gençler katma değeri yüksek projeler üretiyoruz. Biz ve bizim gibilere destek verilmesi lazım. Böyle durumlarda devletin bizzat kendisi en büyük destekçidir. Dünyada 500 milyon işitme engelli var. Türk gençlerinin yaptığı bu yazılım, birçok işaret ve konuşma dilinde bütün dünyaya hizmet verecek. Yazılımımız yerli, çözümümüz evrensel. Bizim Dostext olarak yatırım ihtiyacımız devam ediyor. 3 milyar dolarlık piyasa için 300 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var" dedi.

"Kağıt toplayan o insan artık dünyaya yazılım satacak"

Yazılımının bütün dünyada kullanılacağını anlatan Musa Zeytun, "500 milyon işitme engellinin hayatını kurtaracak projeyi Türk gençleri yerli ve milli imkanlarla geliştirdi ve patentledi. Sokaktan kağıt toplayan o insan artık dünyaya yazılım satacak. Bunun dışında en büyük yatırımcı devletimizdir. KOSGEP ve TÜMMİAD ülkemizi ileri taşıyacak projelere önemli katkılar sağlıyor. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Selek, Adana KOSGEB İl Başkanı Mehmet Eren ve Tümmiad Başkanı Bülent Kavaklı'ya desteklerinden dolayı minnettarım" şeklinde konuştu.

Şirket avukatı Özge Can Özgür ise işitme engellilerin bu proje sayesinde adalete erişiminin kolaylaşacağını söyledi.