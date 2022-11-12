Hubble'dan şok eden fotoğraf! İşte galaksiler arası köprü

Nasa'nın emektar uzay teleskobu Hubble, oldukça ilginç görüntüler çekmeye devam ediyor. Ajansın paylaştığı son fotoğrafta, iki kara delik arasında köprüye benzer bir ışık parıltısı oluştuğu gözlemlendi. Bu parıltıda, yıldızlardan bulutsu cisimlere kadar birçok maddenin yer aldığı düşünülüyor.

Hubble Uzay Teleskobu'nun gözünden Arp 248

Hubble Uzay Teleskobu, kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başaran bazı görüntüler yakaladı. Geçtiğimiz hafta NASA tarafından paylaşılan fotoğraflar, "Wild Üçlüsü" olarak da bilinen galaktik üçlü Arp 248'i içeriyor.

Galaksiler arasında oluşmuş köprüye benzeyen bu fotoğrafta bazı ilginç noktalar bulunuyor. Galaktik üçlü Dünya'dan 200 milyon ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen Hubble tarafından kaydedilmiş. Yani üç ayrı galaksiyi tek bir fotoğrafa sığdırmak oldukça çarpıcı.

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Gök bilimciler aslında birçok galaksi arasında köprüye benzer bir bağlantının olduğunu düşünüyor. Hatta Samanyolu Galaksisi bile şu anda Andromeda ile neredeyse çarpışma ve iç içe geçme yolunda ilerliyor. Yani bir tür galaksiler arası köprü oluşturabilir, ancak korkulacak bir durum oluşmayacak.

Konuyla ilgili olarak NASA, "Her koleksiyon, Arp 248 gibi etkileşim halindeki galaksilerin yanı sıra bir veya üç kollu sarmal galaksiler ve çeşitli diğer uzay tuhaflıkları da dahil olmak üzere olağanüstü tuhaf galaksilerden oluşan bir karışıklığı içeriyor" dedi.

NASA'nın uzayda çılgın fikirlere sahip olduğunu zaten biliyoruz. NASA ve SpaceX, 10 kentrilyon dolar değerinde olduğu düşünülen 16 Psyche asteroidine gitmeye hazırlanıyor. Uzay ajansı metallerin maddi değeriyle değil, gezegensel kökenleriyle ilgilendiğini ifade etti.

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