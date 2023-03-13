Huawei yeniden doğuyor: P60 serisi ve Mate X3 aynı anda tanıtılacak

Uzun süredir sızıntılarıyla gündemden düşmeyen Huawei P60 ve Mate X3 için tanıtım tarihi belli oldu! İşte detaylar...

Huawei, ABD tarafından yapılan ambargolardan olumsuz olarak etkilendi. Öyle ki şirket, şimdi küllerinden doğuyor. Firmanın P60 ve Mate X3 amiral gemisi modellerini tanıtacağı uzun süredir biliniyordu. Hatta cihazların teknik özellikleri daha önceki sızıntılarda ortaya çıktı. Huawei, bir poster yayınlayarak yeni modellerinin tanıtım tarihini açıkladı. Huawei P60 serisi ve Mate X3 modellerinin tanıtım tarihi aynı olacak.

Huawei P60 ve Mate X3 için tanıtım tarihi 23 Mart olarak açıklandı

Daha önce yapılan sızıntılarda Huawei P60 serisinin 23 Mart tarihinde tanıtılacağı açıklandı. Bugün ortaya çıkan posterde Huawei P60 serisi dışında ek olarak Mate X3 modeli için de tanıtım tarihi, 23 Mart olarak belirlendi.

Huawei P60 serisinde; P60, P60 Pro ve P60 Ultra modelleri yer alacak. Bu serinin tamamında 4G bağlantısı olacak. Huawei P60 Pro, 4 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. İşlemci; bir adet 3.36 GHz hızında Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz hızında Cortex-A710, iki adet 2.8 GHz hızında Cortex-A715 ve üç adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerine sahip.

Huawei Watch 4 teknik özellikleri belli oldu!

Huawei P60 için ise 4 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi kullanılacak. Bu işlemci de bir adet 3.2 GHz hızında Cortex-X2, üç adet 2.8 GHz hızında Cortex-A710 ve dört adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerinde sahip. Serideki Huawei P60 Ultra için işlemci detayları belli değil.

Huawei Mate X3 modeli de Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alacak. 23 Mart tarihinde tanıtılacak akıllı telefonların tamamı HarmonyOS 3.0 çalıştıracak. Ek olarak Mate X3 modelinin Uydu Bağlantı özellikli olması da bekleniyor. Öte yandan cihazlarla ilgili herhangi bir fiyat bilgisi mevcut değil.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.