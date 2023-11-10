Huawei, yeni nesil tamamen sıvı soğutmalı süper şarj teknolojisini tanıttı
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Çinli teknoloji devi Huawei, 2023 Dünya İnternet Konferansı'nda yeni nesil tamamen sıvı soğutmalı süper şarj teknolojisini tanıttı.
Yeni nesil tamamen sıvı soğutmalı süper şarj teknolojisinden görüntüler
"Saniyede bir kilometre!"
Çinli teknoloji devi Huawei, 2023 Dünya İnternet Konferansı (WIC) Wuzhen Zirvesi'nde yeni nesil tamamen sıvı soğutmalı süper şarj teknolojisini tanıttı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuzhen kentinden bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji