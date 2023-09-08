Huawei, yeni katlanabilir telefonu Mate X5'i tanıttı

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici geçtiğimiz hafta Mate 60 Pro modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Şirketin yaptırımlardan sonra gelen ilk 5G'li telefonu olan cihazın ardından bugün Galaxy Z Fold 5 rakibi Huawei Mate X5 tanıtıldı. Peki katlanabilir telefon neler sunuyor?

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici geçtiğimiz hafta Mate 60 Pro modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Şirketin yaptırımlardan sonra gelen ilk 5G'li telefonu olan cihazın ardından bugün Galaxy Z Fold 5 rakibi Huawei Mate X5 tanıtıldı. Peki katlanabilir telefon neler sunuyor?

Huawei Mate X5 özellikleri

Huawei Mate X5; 6,4 inç 2504 x 1080 piksel Full HD+ 300Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan kapak ekranına sahip. Katlanabilir telefonun iç paneli 7,85 inç büyüklüğünde olmasının yanı sıra 2496 x 2224 çözünürlük sunuyor ve 240 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı üretebiliyor. İki ekranın da 120 Hz yenileme hızı sunduğunu ve AMOLED LTPO teknolojisini desteklediğini belirtelim.

Cihaza güç veren işlemci Kirin 9000s. 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen Kirin 9000s; 1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz ve 4x 1.53 GHz çekirdeklerine ek olarak Maleoon 910 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonun yukarıda da belirtildiği gibi 5G destekli olması bekleniyor. Ancak şu an için şirketten konuyla ilgili net bir açıklama yok.

Serinin en güçlüsü: Huawei Mate 60 Pro+ geri sayımda!

Mate X5'in önünde 8 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Arka kamera kurulumunda 50 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş lens ve OIS destekli 12 Megapiksel periskop telefoto sensörleri bulunuyor. Mate 60 serisi gibi bu cihaz da kutudan çıkar çıkmaz Harmony OS 4.0 üzerinde çalışıyor. 12/16 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip olduğunu belirtelim.

Akıllı telefon 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj olabilen 5.060 mAh bataryadan besleniyor. Mate X5'te bulunan diğer özellikler arasında çift SIM, NM kart yuvası, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, çift frekanslı GPS, NFC, 2D yüz kilidini açma, USB 3.1 Gen 1, iki yönlü uydu bağlantısı ve IPX8 dereceli suya dayanıklılık bulunuyor. Cihaz katlanmış durumda 156,9 x 72,4 x 11,08 mm, açık durumda ise 156,9 x 141,5 x 5,3 mm boyutlarında. Son olarka cihazın ağırlığı yaklaşık 245 gram seviyelerinde.

ÖzellikDeğer Ekran (Birincil)7,85 inç AMOLED LTPOEkran (Kapak)6,4 inç Full HD+ AMOLEDÇözünürlük (Birincil)2496 x 2224 pikselÇözünürlük (Kapak)2504 x 1080 pikselDokunmatik Örnekleme Hızı (Birincil)240HzDokunmatik Örnekleme Hızı (Kapak)300HzYenileme Hızı (Her İki Ekran)120HzİşlemciKirin 9000s (5 nm)CPU1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz, 4x 1.53 GHzGPUMali-G78RAM12 GB veya 16 GBDahili Depolama512 GBÖn Kamera8 MegapikselArka Kameralar50 MP Ana Kamera, 13 MP Ultra Geniş Lens, 12 MP Periskop TelefotoBatarya Kapasitesi5.060 mAhHızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50Wİşletim SistemiHarmony OS 4.0Bağlantı5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB 3.1 Gen 1Su DayanıklılığıIPX8 (Suya Dayanıklı)Boyutlar (Katlanmış)156,9 x 72,4 x 11,08 mmBoyutlar (Açık)156,9 x 141,5 x 5,3 mmAğırlıkYaklaşık 245 gramRenk SeçenekleriSiyah, Beyaz, Altın, Yeşil, MorMalzeme (Arka Kısım)Düz Deri (Mor ve Yeşil varyantlar), Cam (Diğer Renkler)

Huawei Mate X5 fiyatı

Huawei Mate X5, 12 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 512 GB olmak üzere iki versiyonla geliyor. Siyah, beyaz, altın, yeşil ve mor renk opsiyonlarına sahip olacak. Mor ve yeşil varyantlarının arka kısmı düz deri, diğer renk çeşitlerinin arka kısmı ise cam malzemeden oluşuyor.

Akıllı telefonun aynı zamanda Collector's Edition adlı bir sürümünü daha kullanıcılara sunan şirket, şu an için fiyat ayrıntılarını açıklamadı.

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