Huawei, yeni hafif tablet Huawei MatePad Air'i satışa çıkardı

Huawei, yeni çevik ve iş profesyonelleri için uygun olan hafif ve performanslı tablet Huawei MatePad Air'i satışa sundu. Tablet, 11,5 inç 144 Hz ekran ve çıkarılabilir klavye özellikleriyle dikkat çekiyor. MatePad Air, üst düzey tasarımı ve ince yapısıyla öne çıkıyor. 2800 x 1840 piksel çözünürlüğe sahip olan tablet, geniş ekran alanıyla hem iş hem de eğlence için ideal bir seçenek sunuyor. Huawei Online Mağaza üzerinden 12.999 TL fiyatla satışa sunulan MatePad Air, çeşitli hediyelerle birlikte geliyor.

Huawei, üst düzey tablet performansını yeni çevik ve iş profesyonelleri için erişilebilir hale getiren yeni, hafif, "amiral gemisi" tableti Huawei MatePad Air'i Huawei Online Mağazası'nda satışa çıkarttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, 11,5 inç 144 Hz ekranlı ve çıkarılabilir klavyeli MatePad Air'i tüketici ile buluşturdu.

Huawei MatePad Air, önceki Huawei MatePad ürünlerinde görülen ikonik endüstriyel tasarımları ve üst düzey amiral gemisi ürünlerindeki Frosting Process'i miras alıyor.

Air'in yüzeyi, geleneksel cam elyaf ve plastik gibi alternatiflere göre üretilmesi daha zor ve daha maliyetli olan ultra ince cam elyaftan yapılıyor. Sadece 6,4 mm kalınlığında ve 508 gram ağırlığında olan tablet, gizli anteni ve düz yüzey tasarımıyla oldukça ince.

Huawei MatePad Air, 2800 x 1840 piksel çözünürlüğe ve 3: 2 üretkenlik oranına sahip 11,5 inç HUAWEI FullView Ekrana sahip bulunuyor. Tabletlerde tipik olarak 16: 10 ekranda görülenden daha geniş ekran alanı sağlayarak hem ofis görevleri hem de eğlence için ideal hale geliyor.

Çok sayıda özelliğe sahip olan, 12 bin 999 TL ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunulan MatePad Air, 1.000 TL değerinde sepet indirimi ve 5 bin 496 TL değerinde FreeBuds SE, bluetooth fare, manyetik akıllı klavye ve M-Pencil hediyeleri ile tüketiciyi bekliyor.