Huawei Watch Ultimate için ilk detaylar: Uydu bağlantısına sahip olacak!

Bugün Huawei tarafından paylaşılan posterde Watch Ultimate modelinin uydu bağlantısıyla geleceği ve tanıtım tarihi resmileşti.

Huawei, 23 Mart tarihinde bir etkinlik gerçekleştirecek birçok teknolojik ürün tanıtacak. Etkinlikte akıllı telefon kategorisinde P60 serisi ve Mate X3 modeli, akıllı saat olarak da Watch 4 ve Watch Ultimate yer alacak. Bugün Huawei tarafından paylaşılan posterde Watch Ultimate modelinin uydu bağlantısı özelliğiyle geleceği ve tanıtım tarihi resmileşti. Ek olarak tasarımının da küçük bir bölümü göründü. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Huawei Watch Ultimate, 23 Mart tarihinde tanıtılacak

Huawei, bugün paylaştığı posterde 23 tarihinde yapacağı etkinlikte Watch Ultimate modelinin tanıtılacağını duyurdu. Bu posterde ek olarak akıllı saatin uydu bağlantısı özelliğiyle geleceği de ortaya çıktı.

Huawei, Watch Ultimate dışında ek olarak aynı gün tanıtacağı Watch 4 modeline de uydu bağlantısı özelliği ekleyecek. Akıllı saatler, bu özellik sayesinde mobil ağ kullanmadan SMS gönderecek.

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Kullanıcılar, çekmeyen yerlerde yürüyüş ya da koşuya giderken yanında akıllı telefon taşımak zorunda kalmayacak. Her şeyden önemlisi de akıllı saatleri telefonun çekmediği yerlerde hayati risk varken kullanmak büyük önem taşıyacak.

Öte yandan Huawei tarafından paylaşılan görselde Watch Ultimate çerçevesinde metal çerçeve kullanılacağı ve farklı küresel saat dilimlerinin olacağı göze çarpıyor. Tasarımda başka göze çarpan ya da ek bir sızıntı yok. Fiyat etiketiyle ilgili herhangi bir ön bilgi mevcut değil.

Huawei CEO'su Yu Chengdong, posteri paylaşırken 23 Mart saat 14.30 tarihinde gerçekleşecek etkinlikte şirketin Ultimate modeliyle birlikte yeni bir saat serisi başlatacaklarını duyurdu. Huawei COO'su He Gang da akıllı saatin giyilebilir teknolojik ürünler için yeni bir sayfa açacağını ve ilerde büyük güncellemeler alacağını açıkladı.

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