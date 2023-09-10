Huawei Watch GT4 Tanıtımı Yaklaşıyor

ABD tarafından maruz kaldığı yaptırımlara rağmen yükselen grafiğini sürdüren Huawei, akıllı saat dünyasının en önemli isimlerinden birisi konumuna ulaştı. Şirket, gidişatı sürdürmek için Huawei Watch GT4 modelinde geri sayıma geçti.

ABD tarafından maruz kaldığı yaptırımlara rağmen yükselen grafiğini sürdüren Huawei, akıllı saat dünyasının en önemli isimlerinden birisi konumuna ulaştı. Şirket, gidişatı sürdürmek için Huawei Watch GT4 modelinde geri sayıma geçti.

Huawei Watch GT4, 14 Eylül'de tanıtılacak

Huawei, yeni bir akıllı saatle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Teknoloji devi, 14 Eylül'de Barselona'da düzenleyeceği etkinlikle birlikte bir dizi ürünlerini tanıtacak. Tanıtım etkinliği yaklaştıkça sızıntılar ortaya çıkıyor. Son olarak Huawei Watch GT4 modelinin 41 mm ve 46 mm versiyonlarının görüntüleri sızdırıldı.

41 mm Huawei Watch GT4 görselleri;

Öncelikle modele ilişkin çok fazla detay ortaya çıkmadı. 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki versiyondan oluşması beklenen modele ilişkin görseller paylaşıldı. Paylaşılan görsellere baktığımızda kullanıcıları zarif bir tasarım bekliyor. Paylaşımın ardından 41 mm versiyonuna ilişkin olarak feminen bir tasarım yorumu yapıldı.

44 mm Huawei Watch GT4 görselleri;

Huawei, geçtiğimiz mayıs ayında Huawei Watch 4 ve 4 Pro modellerini duyurmuştu. Gelen bilgilere bakılırsa cihaz, mayıs ayında tanıtılan bu ürünlere nazaran daha uygun fiyatlı ve yoğun özellikli olacak. Son detaylar modelin, 249 euro ile 399 euro arasında değişen bir fiyatlandırmayla geleceği yönünde. Daha iyi bilgi sahibi olmak adına Huawei Watch 4 Pro modeline yakından bakalım;

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Huawei Watch 4 Pro özellikleri:

Ekran: 1.5 inç – LTPO AMOLED

100'den fazla spor modu

E-SIM desteği

Normal kullanımda 4 gün batarya süresi

Ultra Batarya Modu ile 21 gün

5 ATM su geçirmezlik – IP68

EKG ölçme

Always on Display

Bağlantı: Bluetooth, NFC, GPS