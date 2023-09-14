Huawei Watch GT 4 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Huawei, hem Türkiye hem de dünyada her yıl milyonlarca aksesuar ürün satmayı başarıyor. Akıllı saat sektöründe de zirveye oynuyor. Bugün de yeni Watch GT 4 modelini tanıttı. Biz de Huawei Watch GT 4 özellikleri, tasarımı ve fiyatı gibi tüm detayları paylaşıyoruz.

Huawei Watch GT 4 fiyatı ve özellikleri!

Huawei Watch GT 4 46 mm özellikleri:

14 güne varan pil ömrü (Normal kullanımda 8 gün)

1.43 inç ekran boyutu

466×466 piksel çözünürlük, 326 PPI

Yeni Kalori Yönetimi

Yeni Etkinlik Halkaları

Yeni HarmonyOS sürümü

Doğru konumlandırma

Profesyonel Düzeyde Sağlık Yönetimi

Otomatik SpO2 ölçüm,

Cilt sıcaklık takibi

Uykuda nefes alma farkındalığı gibi tüm özellikler

TruSeen 5.0 kalp atış hızı takibi

8 farklı renk seçeneği

25 binden fazla kadran

GPS iyileştirmesi (Watch GT 3'e kıyasla yüzde 30)

Fiyatı: 7.499 ?

Huawei Watch GT 4 41 mm özellikleri ve fiyatı:

7 güne varan pil ömrü (Normal kullanımda 4 gün)

1.32 inç ekran boyutu

352 PPI, 9.8 mm incelik

Yeni Kalori Yönetimi

Yeni Etkinlik Halkaları

Yeni HarmonyOS sürümü

Doğru konumlandırma

Profesyonel Düzeyde Sağlık Yönetimi

Otomatik SpO2 ölçüm,

Cilt sıcaklık takibi

Uykuda nefes alma farkındalığı gibi tüm özellikler

TruSeen 5.0 kalp atış hızı takibi

8 farklı renk seçeneği

25 binden fazla kadran

GPS iyileştirmesi (Watch GT 3'e kıyasla yüzde 30)

Fiyatı: 6.999,00 ?