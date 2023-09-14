Huawei Watch GT 4 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı
Huawei, yeni Watch GT 4 modelini tanıttı. Watch GT 4'ün özellikleri, tasarımı ve fiyatı hakkında detaylar paylaşılıyor.
Huawei, hem Türkiye hem de dünyada her yıl milyonlarca aksesuar ürün satmayı başarıyor. Akıllı saat sektöründe de zirveye oynuyor. Bugün de yeni Watch GT 4 modelini tanıttı. Biz de Huawei Watch GT 4 özellikleri, tasarımı ve fiyatı gibi tüm detayları paylaşıyoruz.
Huawei Watch GT 4 fiyatı ve özellikleri!
Huawei Watch GT 4 46 mm özellikleri:
14 güne varan pil ömrü (Normal kullanımda 8 gün)
1.43 inç ekran boyutu
466×466 piksel çözünürlük, 326 PPI
Yeni Kalori Yönetimi
Yeni Etkinlik Halkaları
Yeni HarmonyOS sürümü
Doğru konumlandırma
Profesyonel Düzeyde Sağlık Yönetimi
Otomatik SpO2 ölçüm,
Cilt sıcaklık takibi
Uykuda nefes alma farkındalığı gibi tüm özellikler
TruSeen 5.0 kalp atış hızı takibi
8 farklı renk seçeneği
25 binden fazla kadran
GPS iyileştirmesi (Watch GT 3'e kıyasla yüzde 30)
Fiyatı: 7.499 ?
Huawei Watch GT 4 41 mm özellikleri ve fiyatı:
7 güne varan pil ömrü (Normal kullanımda 4 gün)
1.32 inç ekran boyutu
352 PPI, 9.8 mm incelik
Yeni Kalori Yönetimi
Yeni Etkinlik Halkaları
Yeni HarmonyOS sürümü
Doğru konumlandırma
Profesyonel Düzeyde Sağlık Yönetimi
Otomatik SpO2 ölçüm,
Cilt sıcaklık takibi
Uykuda nefes alma farkındalığı gibi tüm özellikler
TruSeen 5.0 kalp atış hızı takibi
8 farklı renk seçeneği
25 binden fazla kadran
GPS iyileştirmesi (Watch GT 3'e kıyasla yüzde 30)
Fiyatı: 6.999,00 ?