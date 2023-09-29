Huawei Watch GT 4 İncelemesi: Şık ve Sportif Özellikler

Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch GT 4 inceleme videomuz ile karşınızdayız. Bakalım şık ve sportif özellikleriyle dikkat çeken akıllı saat, bizlere neler sunuyor?

Huawei Watch GT 4 inceleme: 46 ve 41 mm boyutlarında ve farklı özelliklerle geliyor!

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Huawei Watch GT 4'ün 46mm'lik olanında sekizgen kasa tasarımını kullanan Huawei, 41mm'lik modelde kolye ucu olarak adlandırılan yuvarlak bir tasarımı baz alıyor. Huawei Watch GT 4'ün 46mm'lik modelinin ekranı 1.43 inç, 41mm'lik olan modelin ekran boyutu ise 1.32 inç. Tabii boyut ile beraber batarya ve pil değerleri de değişiyor.

Huawei Watch GT 4'ün 46mm'lik olan sürümü 14 güne kadar pil ömrü, normal kullanımda ise 8 gün pil ömrü sunuyor. 41mm'lik olan modelde ise 7 güne varan pil ömrü sunuluyor. Bu değer normal kullanımda ise 4 gün seviyesinde. Bizim incelediğimiz model Huawei Watch GT 4 46 mm olan model. Şimdi dilerseniz Huawei Watch GT 4 incelememize başlayalım.

Huawei Watch GT 4 özellikleri

Safir cam, paslanmaz çelik, el yapımı fırçalanmış ve özel işçilikle parlatılan kasa tasarımı, Huawei Watch GT 4'ü çok daha şık ve klasik bir saatmiş gibi gösteriyor. Ekran boşluğunun azaltıldığı saatin ekran kasa oranı da geliştirilmiş. 1.43 inç boyutundaki OLED ekran, 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip. 326 ppi piksel yoğunluğu sunuluyor.

İncelediğimiz Yeşil modelde çift renkli GMT tasarım bezel, tıpkı Rolex saatlerde olduğu gibi saat dilimlerini ortadan ikiye bölünmüş bir şekilde gösteriliyor. Huawei Watch GT 4 46mm; Siyah, Kahverengi, Yeşil ve Gri olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip.

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30 metre tuzlu ve tatlı suya serbest dalış yapabilme imkanı sunan Watch GT 4, yeni çift kanallı GPS iyileştirmesi sayesinde Watch GT 3'e göre yüzde 30 daha keskin hesaplama yapabilmesini sağlıyor. 15'i profesyonel, 100'den fazla egzersiz moduna sahip olan Huawei Watch GT 4, TruSeen 5.5 ile nabzınızı, sensörlerden gelen bilgilerli, yapay zeka ile işleyip çok daha doğru bir şekilde kalbinizi takip edebiliyorsunuz.

Ayrıca Huawei Watch GT 4, saat başı belli verileri otomatik olarak ölçerek, düzenli sağlık taraması yapabiliyor. Böylece 7/24 kapsamlı sağlık yönetimi: EKG ölçümü, SpO2, nabız, stres ve uyku izleme gerçekleştirebiliyorsunuz.