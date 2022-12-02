Huawei Watch Buds ortaya çıktı!

Huawei Watch Buds ilk kez görüldü. Akıllı saat ve kulaklık kavramını bir araya getiren cihaz herkesi şaşırttı.

ABD tarafından her alanda ambargo altına alınan Huawei sonunda pes etmek zorunda kaldı. Fakat akıllı telefon ve teknolojik aksesuar üretimini durdurmadı. Hatta akıllı saatleri birçok ülkede en çok satanlar arasına girmeyi başardı. Bugün ise kablosuz kulaklık ile saat birleşimi yeni cihazı ortaya çıktı. İşte Huawei Watch Buds…

Huawei Watch Buds, tasarımıyla şaşırttı!

Huawei Watch Buds için geçtiğimiz dönemde patent başvuruları yapıldığını gördük. Fakat cihazın bu kadar erken hayata geçirileceğini kimse tahmin edemedi. Tabii bu durumda Huawei'nin aksesuar pazarını domine etmesinin de faydası oldu.

Zira Huawei, pil ömrü 2 haftaya varan akıllı bileklik ve saatleriyle Türkiye dahil neredeyse tüm Avrupa ve Asya pazarlarında en çok satanlar listesinde ilk 3'e girmeyi başarıyor. Bazen Apple ve Xiaomi'nin arkasında kalsa da genel itibariyle akıllı telefonlardan bağımsız bir satış başarısına ulaştığını söyleyebiliriz.

Huawei Avrupa pazarını terk ediyor!

Örneğin, Apple Watch alan kullanıcıların hepsi iPhone veya iPad gibi 2. bir cihaza sahip. Zaten akıllı saati kullanabilmek için ihtiyacı da var. Xiaomi ise biraz daha bütçe dostu pazara hitap ediyor. Dolayısıyla Huawei'nin birkaç yıldır bu alanda asıl rakibinin Samsung (Son dönemde diğer Çinli üreticiler de yarışa katıldı) olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat akıllı telefon satışıyla pazarı domine eden bu üç markaya karşılık aksesuar alanında dönemsel olarak üstünlük kurabilmek Huawei cephesi için büyük bir adım. Bu başarıyı devam ettirebilmenin tek yolu da inovatif düşünceyi sürdürmek.

#HuaweiWatchBuds https://t.co/2eflekCWqC pic.twitter.com/4zlnpsqDsf — Teme (??)|???????? (@RODENT950) November 26, 2022

Huawei'nin Watch Buds ile yaptığı da tam olarak bu. Watch 3 benzeri tasarıma sahip bir akıllı saatin içerisine kablosuz kulaklıkları entegre ediyor. Böylece saat, kulaklık ve telefon işlevini tek üründe göreceğiz.

Bu cihazın konsept veya satışa çıkacak versiyonunu bugün yapılması beklenen etkinlikte görmeyi bekliyorduk. Fakat etkinlik tarihinin ertelendi. Dolayısıyla çıkış tarihi belirsizliğini bir süre daha koruyacak. Ancak cihazın işlevsel olduğunu yukarıda paylaşılan videolarda gördük.

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