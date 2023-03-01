Huawei ve Xiaomi, kamera yüzünden birbirine girdi!

Çin merkezli iki teknoloji devi, birden fazla patent ihlali yüzünden davalık oldu. Çin Fikri Mülkiyet Ofisi'nde ortaya çıkan son rapora göre Huawei, Xiaomi'ye yeni bir dava açtı. Raporlar, 4G/LTE ve kamera teknolojilerinin izinsiz kullanımıyla ilgili olmak üzere Huawei'nin dört patentini içeriyor.

Huawei, patentlerini izinsiz kullanan Xiaomi'ye dava açtı

İki patent 4G/LTE teknolojilerini, diğer ikisi ise panoramik görüntüler elde etme yöntemini ve kilit açma teknolojisini içeriyor. Dava henüz sonuçlanmamış olsa da, Huawei'nin kazanması durumunda Xiaomi'nin ağır bir para cezası ödemek zorunda kalacağı ifade edildi.

Huawei ve Xiaomi arasındaki dava raporu Çin Fikri Mülkiyet Ofisi belgelerinde ortaya çıktı. Dört patentin ihlaline ilişkin ne Xiaomi ne de Huawei'den açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor. Ancak kamera, kilit açma ve 4G/LTE teknolojilerini içerdiğini düşünürsek, davanın bir süre daha süreceğini tahmin ediyoruz.

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Huawei, patentli teknolojilerini kullanan şirketlere dava açmaktan çekinmiyor. Şirketin CEO'su Ren Zhengfei daha önce konuyla ilgili olarak "Çin'deki bazı şirketler de dahil olmak üzere birçok sektörde tasarımlarımız izinsiz kopyalanıyor. Ayrıca bazı patentlerimiz gerekli patent ücretleri ödenmeden kullanılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Teknoloji şirketleri arasında devam eden patent ihlalleri, fikri mülkiyeti korumak için daha iyi bir sisteme duyulan ihtiyacı vurguluyor. Teknoloji gelişmeye devam ederken, şirketlerin fikirlerini ve yeniliklerini korumaları giderek daha önemli hale geliyor.

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