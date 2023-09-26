Huawei ve Xiaomi, elektrikli otomobil pazarında iddialı

Çinli teknoloji devleri Huawei ve Xiaomi, elektrikli otomobil dünyasına girmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Huawei'nin Luxeed S7 isimli elektrikli otomobili, Tesla Model S'i geride bıraktığı iddia ediliyor.

Çinli teknoloji devleri, elektrikli otomobil dünyasına girmek için vites artırmış durumda. Huawei ve Xiaomi'nin bu alandaki çalışmalarını göz ardı etmek mümkün değil. Huawei'den gelen son açıklama ise Luxeed S7 isimli elektrikli otomobilinin Tesla Model S'i geçtiğini söylüyor.

Huawei ve Chery'nin ilk otomobili Luxeed S7 tozu dumana katacak

Huawei, Chery Autos ile birlikte geliştirdiği elektrikli otomobili için beklentileri artırıyor. Huawei ve Chery Autos'un ortak girişimi olan Luxeed, ilk modeli S7 coupe'u Kasım sonunda Çin'de piyasaya sürecek. Son açıklamalar ise Tesla'yı kıskandıracak gibi görünüyor.

Luxeed S7, Chery'nin çift motorlu dört tekerlekten çekiş için tasarlanmış E0X elektrikli otomobil platformunu kullanıyor. Huawei Otomobil Başkanı Richard Yu Chengdong, aracın çeşitli yönlerden Tesla Model S'ten daha iyi olacağını iddia etti.

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Yeni elektrikli otomobil, Huawei'nin elektrikli araç pazarına yönelik en büyük adımı olacak. Teknoloji devi daha önce otomobil üreticisi Seres ile Aito markası için ortaklık kurmuştu. Bu kapsamda 2021'de Aito M5 modelini piyasaya sürdü.

Huawei ayrıca daha önce otonom sürüş ve görüntüleme teknolojilerinde diğer üreticilere donanım tedariğinde bulundu. Ancak Luxeed S7, Huawei'nin üretiminde doğrudan yer aldığı bir model olmasıyla merak uyandırıyor.

S7'nin batarya menzili ve fiyatlandırmasına ilişkin ayrıntılar henüz belirsiz. Huawei'nin ana pazarı olan Çin'de Kasım ayında tanıtılacak ve bu yıl içinde piyasaya sürülecek.

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