ABD ambargosu sonrası zor yıllar geçiren Huawei, 5G'li işlemcisi için SMIC ile 5nm işlemci teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı. Ancak eski tip litografi makineleriyle bu seviyeye inmek zor olabilir.

ABD ambargosu sonrası zor yıllar geçiren Huawei, tüm engelleri aşmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi bir süre önce SMIC ile geliştirdiği 7nm fabrikasyon sürecinden geçen 5G'li işlemcisi ile karşımıza çıktı. Ancak Huawei ve SMIC, 5nm işlemci teknolojisi için harekete geçti. Peki ama eski tip litografi makineleriyle bu seviyeye inmek mümkün mü?

Huawei ve SMIC, 5nm işlemci hayali için harekete geçti

ABD ambargosu öncesi dünyanın en çok satan akıllı telefon markası unvanını ele geçiren Huawei, yeniden hayata dönmenin peşinde. Bunun için yıllar sonra 5G özellikli Kirin işlemcisini duyuran Huawei, şimdi de 5nm için harekete geçti.

Ancak SMIC, 5nm teknolojisi için EUV yani aşırı ultraviyole değil derin ultraviyole (DUV) ile çalışan eski tip litografi makinelerine sahip. Uzmanlar, teorik olarak bu litografi cihazlarıyla da 5nm işlemci üretmenin mümkün olduğu görüşünde.

Buna karşın SCIM'nin bu üretim için çok daha fazla zaman ve para harcaması gerekiyor. EUV ışınlarını kullanan litografi makineleri, 13,5 nm dalga boyuna kadar inebiliyor. Ancak DUV ışınları kullanan litografi makineleri ise ancak 243 ve 193 nm dalga boyuna kadar iniyor. Peki ama bu neden önemli?

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Litografi makinelerinde çok daha hızlı ve hatasız çip üretimi için dalga boyunun hassasiyeti önemli. Bu anlamda transistörlerin arasındaki mesafe ne kadar azsa dalga boylarının da o kadar hassas seviyelere inmesi gerekiyor.

SMIC'in bu dalga boyu dezavantajı için çok sayıda foto maske kullanması gerekiyor. Foto maske, litografi sürecinde çok daha hassas üretim için kullanılan yöntemlerden biri. SMIC'nin dalga boyu hassasiyetini yakalayabilmesi için bu yönteme başvurması gerekiyor. Ancak uzmanlara göre SMIC'nin EUV ile yakın bir hassasiyet için çok fazla foto maskeye ihtiyacı var. Bu da Huawei açısından da 5nm işlemci maliyetinin çok fazla artması demek.

Buna karşın SMIC, Çin devleti tarafından fonlanan bir işlemci üretim firması. Huawei ile ortak hareket edene kadar 14nm altına inemeyen firma, şimdi ise 7nm seviyesine kadar inmeyi başardı. Eğer SMIC 5nm seviyesine inebilirse, Huawei akıllı telefon piyasasında yeniden ilk beşe oynayabilir.