Huawei ve IUCN, Tech4Nature Ortaklığının İkinci Aşamasını Başlatıyor

Çinli teknoloji devi Huawei ile Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Cenevre'de bir stratejik işbirliği anlaşması imzalayarak Tech4Nature ortaklığının ikinci aşamasını başlatıyor. Ortaklık, Dünya'daki kara ve deniz alanlarının yüzde 30'unun korunmasını hedefleyen 30x30 hedefini destekliyor.

CENEVRE, 13 Ekim (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei ile Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Tech4Nature ortaklığının ikinci aşamasını başlatmak üzere Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

2020 yılında başlatılan ortaklık, Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nde tanımlanan 30x30 hedefini destekliyor. Hedef, koruma altına alınmış alanlar ve etkin alan bazlı koruma önlemleri oluşturmak suretiyle Dünya'daki kara ve deniz alanlarının yüzde 30'unun korunmasını öngörüyor.

Ortaklığın ikinci aşamasında, korunan ve muhafaza edilen alanların yönetimini geliştirmek için dijital teknolojilerin kullanımı artırılacak. IUCN ve Huawei; Brezilya, Kenya, Türkiye, Meksika ve Çin de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki pilot projeler için teknoloji tabanlı çözümleri ortaklaşa geliştirecek.

IUCN Genel Direktör Vekili Grethel Aguilar imza töreninde yaptığı konuşmada, "Teknoloji, bilim ve eylem arasında köprü oluşturmamızı sağlıyor" dedi.

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Peng Song ise, "Tech4Nature girişiminin, ilk aşamada elde edilen başarının üzerine yenilerini ekleyerek küresel etkisini artıracağına inanıyoruz. Ayrıca Tech4Nature girişimine daha fazla ortağın katılacağını düşünüyoruz" dedi.

Merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan IUCN, kar amacı gütmeyen uluslararası bir doğa koruma kuruluşu.