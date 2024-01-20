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Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu stratejik iş birliği yaptı

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Huawei, Lantu isimli bir şirketle akıllı otomobil çözümleri konusunda stratejik iş birliği yapacağını duyurdu. Anlaşmanın detayları henüz belirsiz olsa da, Huawei'nin akıllı araç çözümlerinin Lantu'da kullanılacağı belirtildi.

Çin'de birçok otomobil üreticisiyle ortaklık kuran ve otomotiv yazılımlarını geliştiren Huawei, Lantu isimli bir şirketle daha anlaşma sağladı. Aito gibi kendi markalarının yanı sıra, üçüncü taraf markalara da bilgi-eğlence hizmeti sunan Huawei, mobilite ve otomobil çözümlerinde dikkat çekiyor.

Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu anlaştı

Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu, yaptıkları yeni açıklama kapsamında akıllı otomobil çözümlerinde stratejik iş birliğine vardıklarını duyurdu. Anlaşmanın ayrıntıları henüz belirsiz olsa da, Huawei'nin akıllı araç çözümlerinin Lantu'da kullanılacağı belirtildi.

Lantu tarafından yapılan paylaşımda, "Küçük kelimeler büyük şeyler ifade eder, Pazartesi günü görüşmek üzere" denilerek iş birliğine göz kırpıldı. Huawei, akıllı otomobil alanında üç model sunuyor. Huawei Inside ve HarmonyOS akıllı araç platformu aracılığıyla şirketlerin altyapısına katkı sağlıyor.

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Anlaşma, Huawei'nin mobil ve telekom ekipmanları haricindeki sektörlerde büyümek istediğini gösteriyor. Otonom sürüş yeteneklerini geliştirmeye çalışan Lantu, bu kapsamda Huawei'nin teknolojilerini kendi araçlarında kullanacak.

Lantu ile yapılacak yeni iş birliği, Huawei'nin elektrikli mobilite hamlesindeki son ortaklığa işaret ediyor. Halihazırda Seres, Chery ve JAC gibi üreticilerle çeşitli alt markalara sahip olduğunu belirtelim.

Öte yandan Huawei, geçtiğimiz günlerde BAIC BJEV ile STELATO adlı yeni bir elektrikli araç markasını piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Çin'de yapılan ticari marka başvuruları, Huawei'nin planlarını gözler önüne serdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Huawei Teknoloji Güncel Haberler

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