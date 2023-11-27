Huawei, otomotiv dünyasındaki yatırımlarını artırmak için Changan Auto ile yeni bir anlaşma yaparak önümüzdeki 5 yıl içinde 105 otomobil modelini akıllı hale getirmeyi hedefliyor.

Huawei ve Changan, akıllı otomobil için güçlerini birleştirdi

Huawei otomotiv dünyasındaki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Halihazırda Aito ve Luxeed isimli bir alt markaya sahip olan şirket, aynı zamanda otomobiller için multimedya çözümleri de üretiyor. Huawei ve Changan arasındaki yeni anlaşma, önümüzdeki 5 yıl içinde 105 otomobil modeli akıllı hale getirmeyi hedefliyor.

Huawei ve Changan, akıllı otomobil için güçlerini birleştirdi

Huawei, akıllı otomobil teknolojilerine odaklanan yeni bir girişim başlattığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre yeni alt marka, Huawei'nin akıllı otomobil çözümleri birimindeki temel teknolojileri ve kaynakları kullanacak. Bu konuda Çinli otomobil üreticisi Changan Auto ile birlikte çalışacak.

Anlaşma kapsamında, Changan Auto yeni girişimin yüzde 40'a sahip olacak. Henüz adı belirlenmeyen ortak girişim, akıllı otomotiv sistemleri ve bileşenlerinin Ar-Ge, üretim, satış ve servisini gerçekleştirecek. Bu alanlar arasında akıllı kokpitler, sürücü destek teknolojileri ve elektrikli araç güç aktarma organları bulunuyor.

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Çin'de düzenlenen imza töreninde Huawei Başkanı Yu Chengdong, yeni şirketin otomobil endüstrisinin elektrifikasyon ve teknolojik dönüşümündeki fırsatları yakalamak için kurulduğunu ifade etti. Buna göre başta Changan Auto olmak üzere birçok otomobil üreticisiyle çalışacak.

Changan Auto CEO'su Zhu Huarong, yeni şirketin altyapısını kullanan 105 modelin piyasaya sürüleceğini ifade etti. Beş yıllık plan kapsamında 23 yeni teknoloji geliştirilmesi planlanıyor.

Huawei, Aito ve Luxeed gibi farklı markalar altında akıllı elektrikli araçlar üretiyor. Changan, Seres ve Chery gibi çeşitli Çinli otomobil üreticileriyle ortaklık kuran şirket, yeni markasında ise otomobil yazılımlarına odaklanacak.

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