Huawei Ürünleri Hepsiburada'da Satışa Sunuluyor

Huawei, akıllı saat, kulaklık, akıllı telefon ve tablet gibi pek çok ürününü Hepsiburada'da satışa sunuyor. Ürünler arasında en güncel teknolojiler kullanılıyor ve özellikleri oldukça gelişmiş. Ayrıca lansman dönemine özel birçok kampanya ve hediye de bulunuyor.

Huawei'in akıllı saat, kulaklık, akıllı telefon ve tabletleri Hepsiburada'da satışa sunuluyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında teknoloji severleri mutlu edecek pek çok yeni ürünü lanse eden Huawei, teknolojiye yön vermeyi sürdürüyor. Martta ardından pek çok yeni ürünü teknoloji severlerle buluşturan marka, bu hafta ise akıllı saat Huawei Watch 4 & Watch 4 Pro'yu Hepsiburada'da ön siparişe açıyor.

Huawei'nin 2023 Mart ayından itibaren satışa sunduğu ürünler arasında, akıllı saat, kulaklık, akıllı telefon ve tablet yer alıyor. Teknolojide en güncel sürümlerin kullanıldığı ürünlerin pek çok özelliği bulunuyor. Akıllı saat kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak üzerine tasarlanan Watch 4 & Watch 4 Pro, tek dokunuşla sağlık analizi yapabiliyor. Watch 4 Serisi, kullanıcıların sağlıklarını düzenli bir şekilde yönetmesinin yanı sıra estetik bir tasarıma da sahip. Huawei Watch 4 & Pro lansman dönemine özel, 28 saat pil ömrü, yüksek çözünürlüklü ses ve 42dB çok modlu aktif gürültü engelleme özelliklerine sahip bluetooth kulaklık FreeBuds 5i hediyesiyle Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor.

Huawei, saat kullanırken lüksten vazgeçmek istemeyenlere de WATCH Ultimate akıllı saat seçeneği sunuyor. Huawei Watch Ultimate, darbelere dayanıklı ve nadir bulunan inovatif malzemelerden üretilen lüks bir akıllı saat olarak tasarlandı. Üst düzey saatlerin klasik görünümünü temel alıp aynı malzemeler kullanılırken, en son akıllı işlevleri ve yenilikçi teknolojileri içeriyor. Huawei Watch Ultimate 18 Haziran'a kadar Babalar Günü'ne özel FreeBuds 5i hediyesiyle Hepsiburada'dan satın alınabiliyor.

Şu anda piyasada bulunan en gelişmiş fotoğraf özelliklerine sahip akıllı telefon olan ve üstün genel performansı ile öne çıkan Huawei P60 Pro, fotoğrafçılığı hobi olarak yapanların çektiği görüntüleri dahi profesyoneller tarafından çekilmiş gibi gösteriyor. Dxomark sıralamasında en yüksek puana sahip bir numaralı fotoğraf akıllı telefonu seçilen Huawei P60 Pro, lansman dönemine özel FreeBuds 5 hediyesiyle Hepsiburada'da satılıyor.

Watch Buds, 500 TL sepet indirimi ile Hepsiburada'da

Huawei Watch Buds, sektörün manyetik açılır kapak ve kulaklık tasarımına sahip ilk akıllı saati olup TWS kulaklıkları ve akıllı saati tek bir şık giyilebilir cihazda birleştirebiliyor. Watch Buds, 500 TL sepet indirimi ile Hepsiburada'da bu tasarıma sahip olmak isteyenleri bekliyor.

Sağlığını akıllı saat üzerinden yönetmeyi yaşam biçimi haline getirmiş olanlar için geliştirilen, CE Tıbbi Cihaz Yönetmeliği sertifikası ile onaylanan EKG ve kan basıncı izleme özellikli ilk akıllı saat yepyeni Huawei Watch D'de Hepsiburada'dan satın alınabiliyor.

Bluetooth kulaklıklarından Huawei FreeBuds 5 kulaklıklar, yüksek çözünürlüklü sesi, uzun pil ömrü, akıllı ses bağlantısı ve open-fit TWS özellikleri ile öne çıkıyor ve lansman dönemine özel 300 TL sepet indirimiyle Hepsiburada'da kullanıcılarını bekliyor.

Bilgisayar düzeyinde etkileyici bir uygulama ve hizmet paketi sunarak genç profesyonellere ve üniversite öğrencilerine hitap edecek şekilde tasarlanan Huawei MatePad 11 2023 ise gelişmiş donanım ve yazılıma sahip, üst düzey bir tablet olarak dikkati çekiyor. Tabletin 120 hz ekran yenileme hızı, her bakışta akıcı görseller sunuyor. Klavyeli, 11 inç MatePad 11-2023, özel fiyatıyla Hepsiburada'dan satın alınabiliyor.