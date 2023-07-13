Huawei, Türkiye'deki ilk yerel bulut hizmetini tanıttı

Çin'in teknoloji devi Huawei, İstanbul'da düzenlenen Huawei Türkiye Bulut Zirvesi'nde Türkiye'deki ilk yerel bulut hizmetini tanıttı. Şirket ayrıca Ankara'da yeni bir afet müdahale merkezi kuracağını duyurdu.

İSTANBUL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in teknoloji devi Huawei, İstanbul'da düzenlenen Huawei Türkiye Bulut Zirvesi'nde Türkiye'deki ilk yerel bulut hizmetini tanıttı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen zirvede Huawei; veri, yapay zeka ve yerel bulut alanları kapsayan 78 bulut hizmetiyle beraber, Ankara'da yer alacak yeni bir afet müdahale merkezini de duyurdu.

Huawei Avrupa Başkanı Lu Yong, şirketinin Türkiye'nin ortağı olmaktan ve ülkenin "dijitalleşmesine" yardım etmekten onur duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin öncü ve yenilikçi bir ülke olduğunu kaydeden Lu, "İşletmelerin buluta geçişlerini hızlandırmalarına ve bulutta inovasyon yapmalarına yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise hizmetlerinden ötürü Huawei Türkiye'ye teşekkür etti.

Sayan, "Bu veri merkezinin sektördeki diğer aktörlere örnek olmasını ve ülkemizde kısa sürede daha fazla veri merkezinin kurulmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'deki faaliyetlerine 2002 yılında başlayan Huawei'nin, İstanbul'da büyük bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi bulunuyor.