Huawei, Suudi Arabistan'da Bulut Veri Merkezi Açtı

Çinli teknoloji devi Huawei, Ortadoğu'daki çevrimiçi hizmetlerini genişletmek amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir bulut veri merkezi açtığını duyurdu. Yeni merkez, yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir bulut hizmetleri sunacak.

RİYAD, 5 Eylül (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, Ortadoğu'daki çevrimiçi hizmetlerini genişletme çabalarının bir parçası olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir bulut veri merkezi açtığını duyurdu.

Huawei'den Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, yeni merkezin Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika'daki Huawei Bulut Hizmetleri için "yenilikçi, güvenilir, emniyetli ve sürdürülebilir bulut hizmetleri sunan" bir temel veri merkezi olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre Riyad'daki yeni veri merkezi altyapı, veri tabanları, büyük veri ve yapay zeka gibi bir dizi bulut hizmeti sağlayacak.

Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Haitham bin Abdul Rahman Al-Ohali, ülkesinin teknolojik ilerlemesinde "gurur duyduğu bir ortak" olarak Huawei'den övgüyle bahsetti. Al-Ohali, Çinli teknoloji devinin dijital dönüşüme yönelik çeşitli kolektif çabalarda bakanlık, yerel hizmet sağlayıcılar, işletmeler ve üniversitelerle birlikte çalıştığını söyledi.

Bakan yardımcısı, "Yeni veri merkezinin dijital ekosistemimizde yaratacağı dönüştürücü etki ile inovasyon ve büyüme için açacağı yeni yolları sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Huawei Ortadoğu ve Orta Asya Bölge Başkanı Steven Yi, Suudi Arabistan'daki iş ortamından övgüyle bahsetti.

Yi, "Davetkar bir ortam yaratırsanız en iyileri ülkenize çekersiniz. Bu, daima en iyi yatırımcıları çeken bir ülke olan Suudi Arabistan için yadsınamaz bir gerçek" dedi.