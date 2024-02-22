Huawei Pocket 2 Flip Tanıtıldı

Huawei'nin yeni katlanabilir telefon modeli Huawei Pocket 2 Flip bugün tanıtıldı. Çin'in en çok satan katlanabilir telefon markası olan şirket, şimdi yeni modeli Pocket 2 Flip'i gözler önüne sürüyor. İşte Pocket 2 Flip'in özellikleri, tasarımı ve fiyatı.

Huawei Pocket 2 Flip dört arka kamera ile geliyor!

Huawei'nin bir süredir konuşulan katlanabilir telefonu Pocket 2 Flip bugün resmi olarak tanıtıldı. Arka tarafında iki büyük daire ile gelen Pocket 2 Flip, bu dairelerin birinde kameralarına yer veriyor. Diğer dairede ise 1,15 inç büyüklüğünde OLED ikinci ekran yer alıyor. 360 x 360 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran 296 ppi piksel yoğunluğuna sahip.

Cihazın içini açtığımızda ise bizleri 6,94 inç büyüklüğünde bir panel karşılıyor. 2690 x 1136 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran 120Hz yenileme hızı ve 2200 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Üzerinde 10,7 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan bu ekran, alt kısmında 40W kablosuz 66W kablolu hızlı şarj destekli 4520 mAh bataryaya yer veriyor.

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Gücünü Kirin 9000S yonga setinden alan Huawei Pocket 2 Flip, 12/16GB RAM bellek ile geliyor. Depolama tarafında 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç seçenek sunan cihaz, HarmonyOS 4.0 işletim sistemi ile çalışıyor. Arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensöre yer veren Pocket 2 Flip, 12 Megapiksel ultra geniş açılı sensörü, 8 Megapiksel telefoto kamerayı ve AI destekli 2 Megapiksellik lensi arka kamera grubu içerisinde taşıyor.

Tüm bunlara ek olarak microSD kart, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.2, USB Tip C ve NFC desteğine de sahip olan Pocket 2 Flip gri, beyaz, mor ve siyah olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulacak.

Huawei Pocket 2 Flip fiyatları!

12GB RAM / 256GB depolama1044 Dolar12GB RAM / 512GB depolama1113 Dolar12GB RAM / 1TB depolama1252 Dolar16GB RAM / 1TB depolama1530 Dolar

Huawei Pocket 2 Flip özellikleri!