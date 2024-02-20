Huawei Pocket 2 Canlı Görselleri ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin yakında tanıtacağı yeni katlanabilir telefon modeli Huawei Pocket 2 canlı görselleri ile karşımıza çıktı. Tabi cihazın renk seçenekleri ve bazı özellikleri de ortaya döküldü. İşte karşınızda tüm detaylarıyla katlanabilir Huawei Pocket 2.

Huawei Pocket 2 ne zaman tanıtılacak?

Dün yeni katlanabilir telefonu için lansman tarihini bildiren Huawei, hazırlıkları tamamlamış gibi duruyor. 22 Şubat'ta Huawei Pocket 2'yi gözler önüne sürecek olan şirket, lansmana kadar özellikleri ve tasarımı gizli tutamadı. Bugün gelen sızıntılar cihazın kapak ve kamera tasarımını gözler önüne sürdü. Hem de canlı vaziyette.

Sızdırılan görsellerle mor, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile geleceğini öğrendiğimiz Huawei Pocket 2, arka tarafında iki dairesel delik taşıyor. Bu dairelerin birisi kameraları içerisinde barındırırken, diğeri ikincil ekranı içerisinde saklıyor. Bu ekran bir katlanabilir telefona göre epey ufak olsa da cihazın genel tasarımını çok iyi tamamlamış diyebiliriz. Tasarım kanadına tekrar dönecek olursak kapak kısmındaki şekillerin Huawei Pocket 2'ye çok yakıştığı da gözden kaçmıyor.

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Yine sızıntılara göre Kirin 9000S yonga setinden güç alacak olan Pocket 2, kasa içerisinde 4520 mAh'lik bir batarya taşıyacak. Bu pil için 66W hızlı şarj desteği de sunacak olan katlanabilir telefon, 12GB RAM bellek ile güçlenecek. Harmony OS 4 işletim sistemi ile çalışacak olan Pocket 2, depolama için 512GB'lık büyük bir alan sunacak. Tamamen su geçirmez bir yapıya sahip olan Pocket 2, yana monte parmak izi sensörünü de beraberinde getirecek.

Deri, cam ve plastik olmak üzere birden fazla arka kapak tasarımı ile geleceği öne sürülen Huawei Pocket 2 için şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Dahası 22 Şubat'ta gerçekleşecek olan lansmanda ortaya çıkacak. Sizce şirket Pocket 2 için ne kadar fiyat biçecek? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz.