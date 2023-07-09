Huawei, Pangu 3.0 Yapay Zeka Modelini Tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei, Pangu 3.0 adlı yapay zeka modelini tanıttı. Pangu 3.0, farklı sektörlere özel modeller sunarak müşterilere hizmet veriyor. Ayrıca, Huawei'nin yapay zeka bulut hizmetleri de başlatıldı.

Çinli teknoloji devi Huawei, Cuma günü önceden eğitilmiş derin öğrenme yapay zeka modeli olan Pangu 3.0'ın en son sürümünü tanıttı. Tanıtım, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Dongguan'da düzenlenen Huawei Bulut Geliştirici Konferansı'nda yapıldı.

Pangu 3.0, üç katmanlı bir yapıya sahip. Temel katman L0'da beş farklı model bulunuyor: doğal dil işleme, çok modlu veri tabanları, bilgisayar görüşü, tahmin ve bilimsel hesaplama. L0, farklı endüstri senaryolarının ihtiyaçlarını karşılamak için farklı beceriler sağlıyor.

İkinci katman olan L1 e-devlet, finans, üretim, madencilik ve meteoroloji gibi alanlara odaklanan sektörlere özel çeşitli modeller sunuyor.

Üçüncü katman L2 ise belli endüstri uygulamaları veya iş senaryoları için birden çok senaryo özelinde modeller sağlıyor.

Müşteriler ayrıca, Huawei'nin L0 veya L1 Pangu katmanlarına dayalı kendi veri kümelerini kullanarak modelleri eğitebiliyor.

Huawei Müdürü ve Huawei Cloud CEO'su Zhang Ping'an, Pangu serisinin endüstri ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla hazırlandığını ve çeşitli sektörlerdeki müşterilere mükemmel hizmetler sağlandığını söyledi. Zhang, Pangu'nun görevinin, akıllı güncellemelere olanak tanıyarak müşterilerin büyük ölçekli modelleri etkin şekilde kullanması ve oluşturmasına yardım etmek olduğunu belirtti.

İlk olarak 2021 yılında piyasaya sürülen Huawei'nin Pangu serisi, metin yazma, metin sınıflandırma ve konuşma sistemleri gibi çeşitli doğal dil işlem görevlerini destekleyen çok sayıda yapay zeka modelinden oluşan bir aile.

Huawei, Pangu serisinin finans, üretim, eczacılık alanında araştırma ve geliştirme, kömür madenciliği ve demiryolu gibi birçok sektörde şimdiden çok büyük değere sahip olduğunu ifade etti.

Dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinden Nature'da Perşembe günü Pangu'nun hava durumu tahmini yapay zeka modeliyle ilgili bir makale yayımlandı. Makalede, derin öğrenmeye dayalı hassas ve doğru küresel yapay zeka hava durumu tahmin sisteminin nasıl geliştirileceği ve 43 yıllık hava durumu verilerini kullanarak nasıl programlanacağı anlatılıyor.

Makaleye göre, model saniyeler içinde nem, rüzgar hızı, sıcaklık ve deniz seviyesi basıncı dahil olmak üzere ayrıntılı meteorolojik özellikleri doğru şekilde tahmin edebiliyor. Bu, bir saatten bir haftaya kadar değişen sürelerde ortaya konulan geleneksel sayısal tahmin yöntemlerine kıyasla Pangu'nun yüksek hassasiyetini gösteriyor. Pangu'nun tahmin hızı 10.000 kat daha fazla.

Şirket ayrıca, tek kartlı bir bilgisayar kümesinin 2.000 petaflop bilgi işlem kapasitesi sağlayabileceği ve 1.000 kartlı bir kümenin, kesintisiz 30 gün boyunca milyarlarca parametre modelini eğitebildiği Ascend yapay zeka bulut hizmetlerini başlattı. Huawei, daha güvenilir yapay zeka bilgi işlem gücünün, büyük dil modellerini sektör müşterileri için hiç olmadığı kadar kolay erişilebilir hale getirdiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dongguan'dan bildiriyor.(XHTV)