Huawei P70 Serisi Kamerasıyla İlgili Yeni Sızıntılar Ortaya Çıktı

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Huawei, yaklaşan P70 ailesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Seride kullanılacak olan 1 inç Sony IMX989 kamera sensörü ve diğer detaylar hakkında bilgiler sızdırıldı.

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Huawei'de yaklaşan P70 ailesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılara göre yaklaşan seride kamera konusunda önemli yenilikler olacak. İşte Huawei P70 kamerasıyla ilgili yeni sızıntılar!

Huawei P70 serisinde 1 inç Sony IMX989 kamera kullanılabilir

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Huawei P70 serisiyle ilgili önemli detayları paylaştı. Buna göre Çinli firma cihazlarda 1 inç Sony IMX989 ve OmniVision OV50H sensörlerini kullanabilmek için çeşitli testler gerçekleştiriyor.

Kaynağa göre şirket 1 inçlik Sony IMX989 sensörünü seride en az bir modelde kullanacak. Şu an için telefon ismi verilmese de iddialara göre Huawei P70'de bu özelliğe yer verilecek. Bunun dışında diğer görüntü sensörünün hangi cihazlarda kullanılacağıysa şimdilik ifade edilmedi.

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Yaptırımların getirdiği en büyük zorluklardan birisi olan 5G sorunu da yavaş yavaş aşılmaya başlandı. Zira geçtiğimiz aylarda tanıtılan şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 60 ailesinde 5G desteği karşımıza çıktı. Herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda P70 ailesinde de bu teknolojinin kullanılması bekleniyor.

Huawei P70 ailesinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre selefleriyle benzer bir tanıtım takvimini benimseyecek ve 2024'ün ilk yarısında vitrine çıkacak.

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