Üye Girişi
Haberler

Huawei P70 Serisi Kamerasıyla İlgili Yeni Sızıntılar Ortaya Çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Huawei, yaklaşan P70 ailesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Seride kullanılacak olan 1 inç Sony IMX989 kamera sensörü ve diğer detaylar hakkında bilgiler sızdırıldı.

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Huawei'de yaklaşan P70 ailesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılara göre yaklaşan seride kamera konusunda önemli yenilikler olacak. İşte Huawei P70 kamerasıyla ilgili yeni sızıntılar!

Huawei P70 serisinde 1 inç Sony IMX989 kamera kullanılabilir

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Huawei P70 serisiyle ilgili önemli detayları paylaştı. Buna göre Çinli firma cihazlarda 1 inç Sony IMX989 ve OmniVision OV50H sensörlerini kullanabilmek için çeşitli testler gerçekleştiriyor.

Kaynağa göre şirket 1 inçlik Sony IMX989 sensörünü seride en az bir modelde kullanacak. Şu an için telefon ismi verilmese de iddialara göre Huawei P70'de bu özelliğe yer verilecek. Bunun dışında diğer görüntü sensörünün hangi cihazlarda kullanılacağıysa şimdilik ifade edilmedi.

90Hz ekran, Dimensity 6020 ve uygun fiyat: Vivo Y36i tanıtıldı!

Yaptırımların getirdiği en büyük zorluklardan birisi olan 5G sorunu da yavaş yavaş aşılmaya başlandı. Zira geçtiğimiz aylarda tanıtılan şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 60 ailesinde 5G desteği karşımıza çıktı. Herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda P70 ailesinde de bu teknolojinin kullanılması bekleniyor.

Huawei P70 ailesinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre selefleriyle benzer bir tanıtım takvimini benimseyecek ve 2024'ün ilk yarısında vitrine çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Huawei Sony Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title