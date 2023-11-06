Huawei P70 Serisi İçin Yeni Bilgiler Paylaşıldı

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, P70 serisi için kendi görüntü sensörünü geliştiriyor. Şirket, anlaşmanın uzatılmaması üzerine harekete geçerek kendi sensörlerini kullanacak.

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei cephesinde sevilen P serisi için çalışmalar devam ediyor. Kısa süre önce yaklaşan Huawei P70 serisiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Buna göre akıllı telefonlar kamera tarafında bir ilke imza atacak.

Huawei, P70 serisi için kendi görüntü sensörünü geliştiriyor

Huawei'ye yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket yaklaşan P70 ailesinin kameralarında kendi tasarımı görüntü sensörlerine yer verecek. Bilindiği gibi Çinli marka uzun süredir akıllı telefonlarında Sony sensörlerini kullanıyordu. Ancak son raporlar iki şirket arasındaki anlaşmanın yenilenmediğini gözler önüne seriyor.

Şirket, anlaşmanın uzatılmaması üzerine harekete geçerek kendi görüntü sensörlerini tasarlamaya başladı ve Huawei P70 serisiyle başlamak üzere gelecekte yabancı firmalara bağlı kalmadan kendi sensörlerini kullanacak. Şu an için söz konusu bileşenle ilgili herhangi bir teknik detayın olmadığını belirtelim.

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Huawei için bu durumun bir ilk olmadığını belirtelim. Zira günümüzde Xiaomi akıllı telefonlarında karşımıza çıkan Leica ile birkaç yıl öncesine kadar Huawei iş birliği yapıyordu. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı Çinli şirket anlaşmayı yenilemedi ve bunun sonucunda özel bir NPU içeren kendi XMAGE platformunu piyasaya sürüldü.

Yaptırımların getirdiği en büyük zorluklardan birisi olan 5G sorunu da yavaş yavaş aşılmaya başlandı. Zira geçtiğimiz aylarda tanıtılan şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 60 ailesinde 5G desteği karşımıza çıktı.

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