Huawei P60 ve Mate 60 geliyor! Çıkış tarihi sızdı

Huawei P60 ve Mate 60 çıkış tarihi ortaya çıktı. Huawei'nin iki amiral gemisinde de Snapdragon yer alacak.

Teknoloji devi Huawei'nin iki amiral gemisine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. 2023'ün başında ve sonunda duyurulması beklenen P60 ve Mate 60'ın aynı anda tanıtılabileceği iddia edildi. Yeni bilgiler, 2023 Mart ayını işaret ediyor.

Huawei Mate 60 ve P60 Mart'ta mı çıkacak?

ABD'nin kara listesine alınması sonrasında akıllı telefon pazarında kötü günler yaşayan Huawei, hem ABD'li yazılımlara hem de donanımlara erişim sorunu yaşadı. Hatta bu baskıdan dolayı daha fazla Kirin yonga seti üretemeyen Çinli şirket, P ve Mate serisinde yeni çözümler üretmeye çalışıyor.

2021'de duyurulan P50 ve bu yılki Mate 50 modellerinde Qualcomm Snapdragon yonga setinin yalnızca 4G versiyonları yer aldı. 2023 model Huawei modellerinin de 5G teknolojisi içermeyeceği iddia edildi.

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Son iddialar Huawei'nin Kirin çipini kullanamayacağını gösteriyor. Rapor, hem Mate 60 serisinin hem de P60 serisinin gücünü sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Gen 1'den alacağını söylüyor.

Tüm bunların dışında Huawei'nin iki modeli de aynı anda duyurması ilginç bir strateji olacak. 2023'ün Mart ayını lansman tarihi olarak belirleyen şirket, iki amiral gemisi ile yıl boyunca pazardaki hakimiyetini korumak istiyor.

Bildiğiniz üzere Huawei, ABD'nin baskısı sonucunda kendi HarmonyOS işletim sistemini geliştirmek zorunda kaldı ve HarmonyOS 3'ü Mate 50 serisinde kullandı. Mate 50 Pro incelememiz için yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz.

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