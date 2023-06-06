Huawei P60 Pro, Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera ile fotoğrafçılığı yeniden tanımlıyor

Huawei P60 Pro, Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera ile birlikte yeniden tasarlanan optik yoldan geniş diyaframlı lense kadar, amiral gemisi akıllı telefon pazarında fotoğrafçılığı yeniden tanımlıyor. Kullanıcılar, yetersiz aydınlatılmış iç mekanlarda veya geceleri fotoğraf çekerken, farklı filtrelerle uğraşmak veya ekstra ekipman eklemek zorunda kalmadan anı yakalamak için anında kamerayı doğrultup çekim yapabiliyor. Huawei P60 Pro Rokoko inci ve siyah versiyonları, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olarak 39 bin 999 TL'ye Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor.

Akıllı telefon kamerasını Ultra Lighting Telefoto Kamera ile bütünsel biçimde geliştirerek fotoğrafçılık deneyimini dönüştüren Huawei P60 Pro, yeniden tasarlanan optik yoldan geniş diyaframlı lense kadar, amiral gemisi akıllı telefon pazarında fotoğrafçılığı yeniden tanımlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, fotoğraflardaki karanlığı dağıtmak için en yeni Huawei P60 Pro'ya Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera'yı ekledi. Huawei P60 Pro, yeniden tasarlanan optik yol ile artık sektördeki en yüksek ışık alımına sahip akıllı telefon kamerası olarak öne çıkıyor. Ultra Aydınlatma Telefoto Kamera, Çoklu Lens Grupları ile yüzde 178 daha fazla ışık sağlayan f2.1 geniş diyafram açıklığına sahip bulunuyor.

Huawei P60 Pro, kameranın ışık alımında devrim yaratmak için RYYB SuperSensing sensörüyle birlikte çalışan Ultra Aydınlatma Lens Grubu'nu oluşturmak için optik görüntüleme yolunu yeniden tasarladı. Telefoto Kamera Sistemi'nde yer alan 3 eksenli hareket beceri olan sensör ile uzun mesafeli çekimlerde yüzde 58 oranında titreşim giderme becerisi de P60 Pro ile kullanıcılarını bekliyor.

Kullanıcılar, yetersiz aydınlatılmış iç mekanlarda veya geceleri fotoğraf çekerken, Yüksek Dinamik Aralıklı (HDR) fotoğraflarda istedikleri tüm manzaraları çekmek için farklı filtrelerle uğraşmak veya ekstra ekipman eklemek zorunda değil. Kullanıcılar, hiçbir ayrıntıyı kaybetmeden veya kamera ayarlarının yapılmasını beklemek zorunda kalmadan anı yakalamak için anında kamerayı doğrultup çekim yapabiliyor.

Telefoto süper makro

Ultra Aydınlatma Kamerası aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde makro fotoğrafçılık kamerası olarak da kullanılabiliyor. Ek bir Uzun Hareketli Kaydırmalı Yakınlaştırma Lens Grubu setiyle birlikte tasarlanan ürün, odaklama mesafesinin esnek şekilde kontrol edilmesini sağlıyor. Bu da telefoto kameranın uzun mesafeli çekimlerden yakınlaştırılmış makro çekimlere kadar net görüntüleme yapabildiği anlamına geliyor.

SLR seviyesinde görüntü sabitleme: telefoto sarsıntı önleyici sensör

Huawei P60 serisi ayrıca, lensin dinamik hareketi yerine sensörün karşı dinamik hareketini kullanan sektörün ilk Telefoto Anti-Shake Sensör Rotasyonu'nu da sunuyor. 3 eksende hareket eden bu sensör ile telefoto çekimler çok daha başarılı sonuçlar elde etmeyi sağlıyor.

Huawei P60 serisinde, sarsıntı önleyici sensör nedeniyle optik mesafe daha kısa ve dengesiz veya titreyen ellerden kaynaklanan çirkin etkileri ortadan kaldırıyor, aynı hata doğruluğu altında optik görüntü sabitleme performansı büyük ölçüde iyileştiriyor. Fotoğrafın merkezinden dört köşesine kadar sarsıntı önleme tutarlılığı yüzde 58 artıyor.

Süper ay görünümü

Yeni süper ay sahnesi, kullanıcılara ayı yeni bir ışık altında fotoğraflamak için yeni bir yaratıcı araç sunuyor. Süper ay çekimi, gece gökyüzünün daha iyi ve daha net çekimlerini üretmek için ayın ayrıntılarını geliştirmek üzere yapay zeka kullanıyor. Gelişmiş odaklama modu ve HDR efektleri ile akıllı telefon kamerası, kullanıcıların bulunduğu yerden ayın doğru ve zengin detaylı bir görüntüsünü yakalayabilmesini sağlıyor.

Gece fotoğrafçılığını seven kullanıcılar ayı, dramatik şehir siluetleri veya orman siluetleri gibi doğal manzaraların yanına yerleştirebiliyor. Doğa ve manzara meraklıları artık geçmişte yaşadıkları kalitesiz gece fotoğraflarından çekinmeden akıllı telefon kameralarını gece fotoğraf çekimine çıkarabiliyor.

Huawei P60 Pro Rokoko inci ve siyah versiyonları, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olarak 39 bin 999 TL'ye Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Huawei akıllı telefonun yanında, 2 bin 999 TL değerindeki FreeBuds 5 hediye ediliyor. Lansmana özel 500 TL sepet indirimi uygulanan modelde ayrıca 1.000 TL'lik daha indirim kuponu tanımlandı. Huawei Online Mağaza üzerinden kullanılabilecek indirim kodu ise AP60PRO1000HW olarak belirlendi.