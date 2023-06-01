Huawei P60 Pro Türkiye'de satışa sunuldu

Huawei P60 Pro, Türkiye'deki tüketicilere sunuldu. DXOMARK sıralama tarihinde en yüksek puana sahip 1 numaralı fotoğraf odaklı akıllı telefonu olan P60 Pro, üstün genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkıyor. Cihaz, optik sistemler ve estetik tasarım açısından P Serisi'nin mirasını devralıyor. P60 Pro'nun özellikleri arasında 48 MP RYYB sensörlü ana kamera, 100x zoom yapabilen telefoto kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 4815 mAh pil kapasitesi, 88W SuperCharge ve 50W kablosuz SuperCharge desteği yer alıyor.

Huawei'in en gelişmiş akıllı telefonu olan P60 Pro, Türkiye'deki tüketicilere sunuldu.

Şirket açıklamasına göre, Huawei P60 Pro, DXOMARK sıralama tarihinde en yüksek puana sahip 1 numaralı fotoğraf odaklı akıllı telefonu oldu. Huawei P60 Pro, 156 puanla, üstün genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkarak piyasada bulunan "en gelişmiş fotoğrafçılık akıllı telefonu" haline geliyor.

Akıllı telefon, optik sistemler ve estetik tasarım açısından P Serisi'nin mirasını devralıyor. Cihaz tümüyle yenilenmiş bir optik sisteme sahip ve sektörde Çoklu Lens Gruplu Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera ile donatılmış ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Arka panellerinde Rokoko İnci Tasarımı ile modern estetiği yeniden yorumluyor. Rokoko İnci, aydınlık ve parlak bir etki yaratmak için doğal mineral inci tozunu akıllı telefona dahil ederek her bir telefonda doğal doku elde ediyor.

Huawei'ye özgü dayanıklı Kunlun Camı panelli yeni Quad-Curve Display'i benimsiyor, bu da dayanıklılığı önemli ölçüde geliştiriyor ve düşme direncini artırıyor.

P60 Pro'nun 6,67 inç boyutunda, 2700x1220 çözünürlükte, 450 PPI, 120 Hz, P3 renk gamı destekli 1,07 milyar renk, LTPO ekranı 1 ve 120 Hz arası dinamik tazeleme hızı uyarlanabilirlik özelliğine sahip. Huawei X TRUE Display teknolojisine sahip ekran hem ortama hem de telefon içeriğine göre farklı aydınlatmayı akıllı bir şekilde optimize ediyor. Huawei P60 Pro'nun dayanıklı Kunlun camı, İsviçre'nin SGS'sinin 5 yıldızlı cam düşme direnci sertifikası ile ekranı zarar görmekten uzak tutuyor. Ekranın genel düşme direnci 10 kat arttırıldı.

Telefonun ana kamerası, 48 MP RYYB sensörün f/1.4 ve f/4.0 stop arası değişebilen 10 adımlı fiziksel değişken diyafram ile destekleniyor. 100x zoom yapabilen telefoto kamerası da 48 MP ve RYYB özellikli aynı sensöre sahip. f/2.1 diyaframlı kamera, şu anda telefoto kameralarda var olan en geniş diyafram açıklığına sahip. Ultra geniş açılı kameranın ise 13 MP ve yine RYYB f/2.2 stop diyaframlı bir sensörü bulunuyor. Ayrıca, her kameranın kendine özgü optik görüntü sabitleme sistemi de mevcut.

4815 mAh pil kapasitesine sahip P60 Pro'yu 88W SuperCharge ve 50W kablosuz SuperCharge destekliyor. Bu sayede P60 Pro, 10 dakika şarj ile sıfırdan yüzde 50 pil doluluğuna çıkabiliyor. P60 Pro'nun pili 2000 şarj döngüsüne kadar performans kaybı yaşamadan dayanıyor. Kutu içerisinden çıkan 88 watt'lık şarj adaptöründe hem USB Type-A hem de Type-C çıkışı bulunuyor.

Huawei P60 Pro Rokoko İnci ve siyah versiyonları 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip, 39 bin 999 TL Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Huawei akıllı telefonun yanında 2 bin 999 TL değerindeki FreeBuds 5 hediye ediliyor. Lansmana özel 500 TL sepet indirimi uygulanan modelde ayrıca 1.000 TL'lik daha indirim kuponu tanımlandı. Huawei Online Mağaza üzerinden kullanılabilecek indirim kodu AP60PRO1000HW olarak belirlendi.