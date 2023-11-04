Huawei P30 ve Mate 20 Serisi HarmonyOS 4 Güncellemesi Alacak

Huawei, eski amiral gemisi akıllı telefon modellerine sürpriz şekilde HarmonyOS 4 vereceğini duyurdu. Çinli şirketten gelen açıklamaya göre Yaklaşık dört yıl önce tanıtılan Huawei P30 ve Mate 20 serisi çok yakında HarmonyOS 4 güncellemesi alacak.

Huawei P30 ve Mate 20 için HarmonyOS 4 geliyor

Teknoloji devi, Çin pazarındaki P30 ve Mate 20 modellerinin 2024'ün ilk çeyreğinde yeni HarmonyOS sürümü almaya başlayacağını açıkladı. Her iki seri de aslında Huawei'nin daha önce duyurduğu yükseltme programında yer almıyordu. Ancak şirket bu konuda kullanıcılarına sürpriz yapmayı tercih etti.

P30 modeli 2019'da piyasaya sürülürken, Mate 20 ise 2018'de raflardaki yerini aldı. Günümüzde Mate 60 ve P60 modellerinin olduğunu düşünürsek, her iki seri de akıllı telefon döngüsünde birkaç nesil geride kalıyor.

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HarmonyOS 4, önceki sürüme kıyasla birçok yeni özellik ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. Daha hızlı performans için gelişmiş Ark Engine kullanıyor. Diğer önemli yükseltmeler arasında özelleştirilebilir kilit ekranları, genişletilmiş widget desteği, Dinamik Ada'ya benzer "Canlı Pencere" özelliği bulunuyor.

HarmonyOS 4.0 bir süredir kullanımda ve kullanıcılar tarafından fazlasıyla benimsendi. Çinli şirket son olarak yeni sürümün sadece bir ayda 10 milyon cihaza yüklendiğini duyurdu. Hatırlanacağı üzere firma daha önce yeni yapının kullanıma sunulduktan sonra ilk iki hafta içerisinde 5 milyon cihaza kurulduğunu açıkladı.

HarmonyOS 4.0 uyumlu cihazları görmek için bu yazımıza gidebilirsiniz.

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