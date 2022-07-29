Huawei Nova Y70 ve Y90 Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei geçen ay tanıtımını gerçekleştirdiği Y70 ve Y90 modellerini ülkemizde satışa sundu. Orta – üst segmentte yer alan telefonlar şık tasarımlarının yanı sıra kullanıcıların ihtiyaçları için yeterli seviyede donanımlara sahip. Bu kapsamda Huawei Nova Y70 ve Y90 Türkiye fiyatı ile karşınızdayız!

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Huawei Nova Y90 fiyatı ne kadar?

6.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Nova Y90, Huawei'nin Space Ring tasarımını benimsiyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.4 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 680 işlemcinin yer aldığı telefon, 5000 mAh kapasiteli bataryaya ve 40W hızlı şarj desteğine sahip.

128 GB depolamaya sahip olan telefonun arka tarafında, 50 Megapiksel geniş açılı ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 2 Megapiksel f/2.4 makro ve 2 Megapiksel f/2.4 derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.

Süper Gece Modu, Ön/Arka Çift Görünümlü Video ve AI Anlık Görüntü gibi yenilikçi özelliklerine sahip olan telefonun ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde. 163.3 x 74.7 x 8.4 mm boyutlara ve 195 gram ağırlığa sahip olan telefon, EMUI 12 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

HUAWEI nova Y90 fiyatı lansmana özel 5.999 TL olarak belirlendi. Huawei'nin internet mağazasında cihazı sepete eklediğinizde 150 TL indirim uygulanıyor. Her iki telefon için de, alışverişini tamamlayıp sonra HUAWEI Online Mağaza'da yorum yapan kullanıcılara 499 TL değerindeki Band 4 hediye ediliyor.

Huawei Nova Y70 fiyatı ne kadar?

6000 mAh ile daha büyük bir bataryaya sahip olan nova Y70 uzun pil ömrü sayesinde pil bitmesi endişesini azaltıyor ve daha güvenilir bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Sekiz güç tüketimi alanını derinden optimize eden Huawei, pil ömrünü daha da artırmak için 22,5 W hızlı şarj imkanı sunuyor.

Bu sayede cihazı kısa sürede tam şarj etmek mümkün. Şarj güvenliğini ve pil ömrünü artırmak için entegre 13 katmanlı şarj koruma sistemi ve yükseltilmiş elektrokimyasal sistem ile donatılan telefonu, yoğun kullanmadığınız durumlarda haftada iki kez şarj etmeniz mümkün.

Huawei nova Y70 ise 4.999 TL indirimli fiyatla satışa sunuluyor. Buna ek olarak sepette 100 TL ek indirim uygulanıyor.